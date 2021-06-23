Как правильно приготовить пастицио: домашний рецепт греческого блюда

Вы знаете как приготовить настоящее греческое блюдо – пастицио? Мы подготовили для вас рецепт, который вы с легкостью приготовите дома. Обязательно попробуйте.

Пастицио – традиционное блюдо греческой кухни, которое готовят из макаронных изделий – букатини с яйцом, рубленым мясом и соусом из томатов, мускатного ореха, душистого перца. Это основное блюдо, которое подают с салатом.

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Также можете использовать любые макаронные изделия, мясо и фарш. Мы подготовили для вас рецепт с фаршем, макаронами пенне и соусами – бешамель, маринара, которые прекрасно дополняют блюдо.

Как приготовить пастицио

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 127 ккал

На огонь поставьте кастрюлю с водой, добавьте соль, отварите макароны. Лук очистите, выложите на сковороду со сливочным маслом, добавьте оливковое масло, обжарьте до золотой корочки.

– 1 коробка пасты пенне (перья);– 450 граммов фарша из говядины;– 1 яйцо;– ½ банки соуса маринара;– 1/2 пачки сливочного масла 82%;– оливковое масло;– ½ лука;– петрушка;– соль.– 2 яйца;– 2 стакана молока 2%;– 1 кусочек сливочного масла 82%;– ¼ стакана муки.

Процесс отваривания пасты в кипятке и обжаривание лука / Фото Insider

Петрушку помойте измельчите ножом. Заранее разморозьте фарш, добавьте соль, выложите на сковороду, добавьте петрушку. Готовьте в течение пяти минут, вбейте яйцо, перемешайте, готовьте до готовности. Далее – влейте половину банки соуса, перемешайте.

Процесс обжаривания фарша / Фото Insider

Готовые макароны промыть холодной водою. В кастрюлю выложите сливочное масло, макароны, перемешайте. Для приготовления соуса бешамель взбейте в миске яйца. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, постепенно влейте молоко, перемешайте. Когда соус будет густым, добавьте взбитые яйца.

Процесс приготовления соуса бешамель / Фото Insider

Форму смажьте оливковым маслом, выложите половину пасты, добавьте готовое мясо, влейте соус бешамель.

Паста с фаршем / Фото Insider

Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.

Пастицио / Фото Insider