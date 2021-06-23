Пастицио – традиционное блюдо греческой кухни, которое готовят из макаронных изделий – букатини с яйцом, рубленым мясом и соусом из томатов, мускатного ореха, душистого перца. Это основное блюдо, которое подают с салатом.
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Также можете использовать любые макаронные изделия, мясо и фарш. Мы подготовили для вас рецепт с фаршем, макаронами пенне и соусами – бешамель, маринара, которые прекрасно дополняют блюдо.
Как приготовить пастицио
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 127 ккал
- На огонь поставьте кастрюлю с водой, добавьте соль, отварите макароны.
- Лук очистите, выложите на сковороду со сливочным маслом, добавьте оливковое масло, обжарьте до золотой корочки.
Процесс отваривания пасты в кипятке и обжаривание лука / Фото Insider
- Петрушку помойте измельчите ножом.
- Заранее разморозьте фарш, добавьте соль, выложите на сковороду, добавьте петрушку. Готовьте в течение пяти минут, вбейте яйцо, перемешайте, готовьте до готовности. Далее – влейте половину банки соуса, перемешайте.
Процесс обжаривания фарша / Фото Insider
- Готовые макароны промыть холодной водою. В кастрюлю выложите сливочное масло, макароны, перемешайте.
- Для приготовления соуса бешамель взбейте в миске яйца. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, постепенно влейте молоко, перемешайте. Когда соус будет густым, добавьте взбитые яйца.
Процесс приготовления соуса бешамель / Фото Insider
- Форму смажьте оливковым маслом, выложите половину пасты, добавьте готовое мясо, влейте соус бешамель.
Паста с фаршем / Фото Insider
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
Пастицио / Фото Insider
- Достаньте готовое блюдо, разделите на порции, задекорируйте измельченной фетой. Приятного аппетита!