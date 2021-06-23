Пастіцио – традиційна страва грецької кухні, яку готують з макаронних виробів – букатіні, з яйцем, рубленим м'ясом та соусом з томатів, мускатного горіха, запашного перцю. Це основна страва, яку подають із салатом.
Читайте також Вечеря за 30 хвилин: 4 смачні страви з курятини на будь-який смак та випадок
Також можете використовувати будь-які макаронні вироби, м'ясо та фарш. Ми підготували для вас рецепт з фаршем, макаронами пенне та соусами – бешамель, маринара, які чудово доповнюють страву.
Як приготувати пастіцио
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 127 ккал
- На вогонь поставте каструлю з водою, додайте сіль, відваріть макарони.
- Цибулю почистіть, викладіть на пательню з вершковим маслом, додайте оливкову олію, обсмажте до золотої скоринки.
Процес відварювання пасти в окропі та обсмаження цибулі/ Фото Insider
- Петрушку помийте подрібніть ножем.
- Заздалегідь розморозьте фарш, додайте сіль, викладіть на пательню, додайте петрушку. Готуйте протягом п'яти хвилин, вбийте яйце, перемішайте, готуйте до готовності. Далі – влийте половину банки соусу маринара, перемішайте.
Процес обсмаження фаршу/ Фото Insider
- Готові макарони промийте холодною водою. У каструлю викладіть вершкове масло, викладіть макарони, перемішайте.
- Для приготування соусу бешамель збийте у мисці яйця. У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно, поступово влийте молоко, перемішайте. Коли соус буде густим, додайте збиті яйця.
Процес приготування соусу бешамель/ Фото Insider
- Форму змастіть оливковою олією, викладіть половину пасти, додайте обсмажене м'ясо, влийте соус бешамель.
Паста з м'ясом / Фото Insider
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
Пастіцио/ Фото Insider
- Дістаньте готову страву, розділіть на порції, задекоруйте подрібненою фетою. Смачного!