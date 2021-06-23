Пастіцио – традиційна страва грецької кухні, яку готують з макаронних виробів – букатіні, з яйцем, рубленим м'ясом та соусом з томатів, мускатного горіха, запашного перцю. Це основна страва, яку подають із салатом.

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Також можете використовувати будь-які макаронні вироби, м'ясо та фарш. Ми підготували для вас рецепт з фаршем, макаронами пенне та соусами – бешамель, маринара, які чудово доповнюють страву.

Як приготувати пастіцио

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 127 ккал

Інгредієнти:

– 1 коробка пасти пенне (пера);

– 450 грамів фаршу із яловичини;

– 1 яйце;

– ½ банки соусу маринара;

– 1/2 пачки вершкового масла 82%;

– оливкова олія;

– ½ цибулі;

– петрушка;

– сіль.



Інгредієнти для соусу бешамель:

– 2 яйця;

– 2 склянки молока 2%;

– 1 шматочок вершкового масла 82%;

– ¼ склянки борошна.

На вогонь поставте каструлю з водою, додайте сіль, відваріть макарони. Цибулю почистіть, викладіть на пательню з вершковим маслом, додайте оливкову олію, обсмажте до золотої скоринки.

Процес відварювання пасти в окропі та обсмаження цибулі/ Фото Insider

Петрушку помийте подрібніть ножем. Заздалегідь розморозьте фарш, додайте сіль, викладіть на пательню, додайте петрушку. Готуйте протягом п'яти хвилин, вбийте яйце, перемішайте, готуйте до готовності. Далі – влийте половину банки соусу маринара, перемішайте.

Процес обсмаження фаршу/ Фото Insider

Готові макарони промийте холодною водою. У каструлю викладіть вершкове масло, викладіть макарони, перемішайте. Для приготування соусу бешамель збийте у мисці яйця. У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно, поступово влийте молоко, перемішайте. Коли соус буде густим, додайте збиті яйця.

Процес приготування соусу бешамель/ Фото Insider

Форму змастіть оливковою олією, викладіть половину пасти, додайте обсмажене м'ясо, влийте соус бешамель.

Паста з м'ясом / Фото Insider

Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.

Пастіцио/ Фото Insider