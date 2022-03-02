Им поделилась кондитер Инесса Польцева. Так пекла булочки ее бабушка Елена.

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Рецепт булочек с чесноком

  • Время: 60 – 80 минут
  • Количество: 50 штук

Приготовление:

  1. В большую миску с теплой водой добавьте дрожжи, сахар (обычный и ванильный), соль и мягкое или растопленное сливочное масло. Затем – куриные яйца и растительное масло.
  2. Постепенно подсыпая просеянную муку, замесите тесто – сначала в миске, а потом на припыленной мукой столешнице. Следите за консистенцией теста: оно должно быть нетугим, эластичным.
  3. Переложите тесто в миску, накройте влажным теплым полотенцем и оставьте в тепле на 30 минут (в идеале его температура должна быть 28 градусов).
  4. Сформируйте из теста булочки, смажьте верх сырым яйцом.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее печься булочки.
  2. Тем временем чеснок очистите от шелухи, пропустите сквозь пресс или натрите на мелкой терке и залейте горячим растительным маслом, чтобы он отдал свой аромат. Заправка готова.
  3. Горячие булочки обильно смажьте заправкой и посыпьте рубленым укропом.

Приятного аппетита!