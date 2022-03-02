Им поделилась кондитер Инесса Польцева. Так пекла булочки ее бабушка Елена.
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Рецепт булочек с чесноком
- Время: 60 – 80 минут
- Количество: 50 штук
Приготовление:
- В большую миску с теплой водой добавьте дрожжи, сахар (обычный и ванильный), соль и мягкое или растопленное сливочное масло. Затем – куриные яйца и растительное масло.
- Постепенно подсыпая просеянную муку, замесите тесто – сначала в миске, а потом на припыленной мукой столешнице. Следите за консистенцией теста: оно должно быть нетугим, эластичным.
- Переложите тесто в миску, накройте влажным теплым полотенцем и оставьте в тепле на 30 минут (в идеале его температура должна быть 28 градусов).
- Сформируйте из теста булочки, смажьте верх сырым яйцом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее печься булочки.
- Тем временем чеснок очистите от шелухи, пропустите сквозь пресс или натрите на мелкой терке и залейте горячим растительным маслом, чтобы он отдал свой аромат. Заправка готова.
- Горячие булочки обильно смажьте заправкой и посыпьте рубленым укропом.
Приятного аппетита!