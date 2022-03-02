Ним поділилася кондитерка Інеса Польцева. Так пекла булочки її бабуся Олена.
Читайте також Домашній хліб без дріжджів: рецепт українського пекаря Ігора Лаврешина
Рецепт булочок із часником
- Час: 60 – 80 хвилин
- Кількість: 50 штук
Приготування:
- До великої миски з теплою водою додайте дріжджі, цукор (звичайний та ванільний), сіль і м'яке або або розтоплене вершкове масло. Далі – курячі яйця та олію.
- Поступово підсипаючи просіяне борошно, замісіть тісто – спершу в мисці, а згодом на припорошеній борошном стільниці. Пильнуйте за консистенцією тіста: воно має бути нетугим, еластичним.
- Перекладіть тісто до миски, накрийте теплим вологим рушником і залиште в теплі на 30 хвилин (в ідеалі його температура має бути 28 градусів).
- Сформуйте з тіста булочки, змастіть верх сирим яйцем.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте до неї пектися булочки.
- Тим часом часник почистьте від лушпиння, пропустіть крізь прес або натріть на дрібній тертці й залийте гарячою олією, щоб він віддав свій аромат. Заправка готова.
- Гарячі булочки щедро змастіть заправкою й посипте січеним кропом.
Смачного!