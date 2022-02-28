Нет ничего вкуснее выпеченного собственноручно домашнего хлеба. Рецепт кукурузного хлеба мы подсмотрели у украинской кулинарки Лилии Цвет.
Как испечь домашний хлеб из пшеничной муки на воде, – читайте тут
Рецепт кукурузного хлеба
- Час: 4 часа
- Порции: 1
Скриншот из ютуба Лилии Цвет
Приготовление:
- Подготовьте форму для выпечки размером 25х11 сантиметров.
- Просейте муку через мелкое сито (150 граммов пшеничной муки и 150 граммов кукурузной), чтобы не было комочков. Добавьте сухие дрожжи и перемешайте.
- Высыпьте в муку сахар и соль.
- В центр сухой смеси тонкой струйкой вливайте воду и постепенно замешивайте тесто.
- Накройте слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Влейте масло, обомните тесто. Высыпьте оставшуюся муку и замесите однородное тесто. Снова накройте слоем пищевой пленки и оставьте подрастать еще час.
- Смажьте руки растительным маслом и обомните тесто. Переложите на столешницу, предварительно смазанную растительным маслом, и сформируйте прямоугольный хлеб.
- Переложите его в форму, посыпьте сверху кукурузной мукой и оставьте еще на 30 минут.
- Выпекайте домашнюю сдобу в разогретой духовке до 200 градусов 40 минут.
- Готовый кукурузный хлеб оставьте охлаждаться на решетке.
Приятного аппетита!
Видео рецепт приготовления кукурузного хлеба: