Нет ничего вкуснее выпеченного собственноручно домашнего хлеба. Рецепт кукурузного хлеба мы подсмотрели у украинской кулинарки Лилии Цвет.

Как испечь домашний хлеб из пшеничной муки на воде, – читайте тут

Рецепт кукурузного хлеба

Час: 4 часа

4 часа Порции: 1



Скриншот из ютуба Лилии Цвет

Ингредиенты:

– 300 граммов пшеничной муки

– 150 граммов кукурузной муки

– 10 граммов соли

– 10 граммов сахара

– 20 миллилитров масла

– 8 граммов сухих дрожжей, или 20 граммов свежих

– 250 миллилитров воды.

Приготовление:

Подготовьте форму для выпечки размером 25х11 сантиметров. Просейте муку через мелкое сито (150 граммов пшеничной муки и 150 граммов кукурузной), чтобы не было комочков. Добавьте сухие дрожжи и перемешайте. Высыпьте в муку сахар и соль. В центр сухой смеси тонкой струйкой вливайте воду и постепенно замешивайте тесто. Накройте слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 1 час. Влейте масло, обомните тесто. Высыпьте оставшуюся муку и замесите однородное тесто. Снова накройте слоем пищевой пленки и оставьте подрастать еще час. Смажьте руки растительным маслом и обомните тесто. Переложите на столешницу, предварительно смазанную растительным маслом, и сформируйте прямоугольный хлеб. Переложите его в форму, посыпьте сверху кукурузной мукой и оставьте еще на 30 минут. Выпекайте домашнюю сдобу в разогретой духовке до 200 градусов 40 минут. Готовый кукурузный хлеб оставьте охлаждаться на решетке.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления кукурузного хлеба: