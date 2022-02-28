Нет ничего вкуснее выпеченного собственноручно домашнего хлеба. Рецепт кукурузного хлеба мы подсмотрели у украинской кулинарки Лилии Цвет.

Как испечь домашний хлеб из пшеничной муки на воде, – читайте тут

Рецепт кукурузного хлеба

  • Час: 4 часа
  • Порции: 1


Скриншот из ютуба Лилии Цвет

Приготовление:

  1. Подготовьте форму для выпечки размером 25х11 сантиметров.
  2. Просейте муку через мелкое сито (150 граммов пшеничной муки и 150 граммов кукурузной), чтобы не было комочков. Добавьте сухие дрожжи и перемешайте.
  3. Высыпьте в муку сахар и соль.
  4. В центр сухой смеси тонкой струйкой вливайте воду и постепенно замешивайте тесто.
  5. Накройте слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 1 час.
  6. Влейте масло, обомните тесто. Высыпьте оставшуюся муку и замесите однородное тесто. Снова накройте слоем пищевой пленки и оставьте подрастать еще час.
  7. Смажьте руки растительным маслом и обомните тесто. Переложите на столешницу, предварительно смазанную растительным маслом, и сформируйте прямоугольный хлеб.
  8. Переложите его в форму, посыпьте сверху кукурузной мукой и оставьте еще на 30 минут.
  9. Выпекайте домашнюю сдобу в разогретой духовке до 200 градусов 40 минут.
  10. Готовый кукурузный хлеб оставьте охлаждаться на решетке.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления кукурузного хлеба: