Не має нічого смачнішого за випечений власноруч домашній хліб. Рецепт кукурудзяного хліба ми підгледіли в української кулінарки Лілії Цвіт.

Як спекти домашній хліб з пшеничного борошна на воді, – читайте тут

Рецепт кукурудзяного хліба

Час: 4 години

4 години Порції: 1



Скріншот з ютубу Лілії Цвіт

Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна

– 150 грамів кукурудзяного борошна

– 10 грамів солі

– 10 грамів цукру

– 20 мілілітрів олії

– 8 грамів сухих дріжджів, або 20 грамів свіжих

– 250 мілілітрів води.

Приготування:

Підготуйте форму для випікання розміром 25х11сантиметрів.

Просійте борошно через дрібне сито (150 грамів пшеничного борошна та 150 грамів кукурудзяного), щоб не було грудочок. Додайте сухі дріжджі та перемішайте.

Висипте до борошна цукор та сіль.

В центр сухої суміші тонкою цівкою вливайте воду, та поступово замішуйте тісто.

Накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 1 годину в теплому місці.

Влийте олію, обімніть тісто. Висипте решту борошна та замісіть однорідне тісто. Знову накрийте шаром харчової плівки та залишіть підростати ще на годину.

Змастіть руки олією та обімніть тісто. Перекладіть на стільницю, попередньо змащену олією, та сформуйте прямокутний хліб.

Перекладіть його у форму, посипте зверху кукурудзяним борошном та залишіть ще на 30 хвилин.

Випікайте домашню здобу у розігрітій духовці до 200 градусів 40 хвилин.

Готовий кукурудзяний хліб залишіть охолоджуватися на решітці.

Смачного!

Відеорецепт приготування кукурудзяного хліба: