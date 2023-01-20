Печінка по-берлінськи з яблуками і цибулею сподобається навіть тим, які не надто полюбляють цей продукт. Яблука відмінно пасують до печінки, а цибуля доповнює її.
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За основу взяли саме курячу печінку, адже вона доступна, бюджетна та відмінно смакує з рештою інгредієнтів.
Рецепт печінки по-берлінськи
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо очищені яблука кільцями, видаляємо серединки, обсмажуємо на сковорідці з обох боків на олії. Перекладаємо в тарілку.
- В цій же сковорідці обсмажуємо на помірному вогні цибульку кільцями, а далі печінку (очищену він плівок і жиру) на малому вогні паніровану в борошні.
- Коли усе готове викладаємо печінку в сковорідку, перчимо, солимо, додаємо паприку. Далі викладаємо яблука і цибулю, акуратно змішуємо не пошкодивши яблучні кільця.
- Прогріваємо 1 – 2 хвилини і страва готова.
- Подаємо страву до столу з картопляним пюре.
Смачного!