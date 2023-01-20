Печень по-берлински с яблоками и луком

20 января 2023, 15:57
Читати новину українською

Источник:

Юлия Симончук

Когда хочется вкусно поесть, сытно и без лишних трудностей – приготовите печень по-берлински.

Печень по-берлински с яблоками и луком понравится даже тем, кто не очень любит этот продукт. Яблоки отлично подходят к печени, а лук дополняет ее.

Читайте также Три творожные закуски на Китайский Новый Год 2023

За основу взяли именно куриную печень, ведь она доступна, бюджетна и отлично подходит с остальными ингредиентами.

Рецепт печени по-берлински

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов куриной печени;
– 2 яблока;
– 2 репчатых лука;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– масло для жарки;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Нарезаем очищенные яблоки кольцами, удаляем серединки, обжариваем на сковороде по бокам на масле. Переводим в тарелку.
  • В этой же сковороде обжариваем на умеренном огне лучок кольцами, а дальше печень (очищенную он пленок и жира) на малом огне панированную в муке.
  • Когда все готовое выкладываем печень в сковороду, перчим, солим, добавляем паприку. Далее выкладываем яблоки и лук, аккуратно смешиваем не повредив яблочные кольца.
  • Прогреваем 1 – 2 минуты и блюдо готово.
  • Подаем блюдо к столу с картофельным пюре.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак