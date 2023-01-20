Печень по-берлински с яблоками и луком
20 января 2023, 15:57Читати новину українською
Источник:Юлия Симончук
Когда хочется вкусно поесть, сытно и без лишних трудностей – приготовите печень по-берлински.
Печень по-берлински с яблоками и луком понравится даже тем, кто не очень любит этот продукт. Яблоки отлично подходят к печени, а лук дополняет ее.
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За основу взяли именно куриную печень, ведь она доступна, бюджетна и отлично подходит с остальными ингредиентами.
Рецепт печени по-берлински
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 400 граммов куриной печени;
– 2 яблока;
– 2 репчатых лука;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– масло для жарки;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарезаем очищенные яблоки кольцами, удаляем серединки, обжариваем на сковороде по бокам на масле. Переводим в тарелку.
- В этой же сковороде обжариваем на умеренном огне лучок кольцами, а дальше печень (очищенную он пленок и жира) на малом огне панированную в муке.
- Когда все готовое выкладываем печень в сковороду, перчим, солим, добавляем паприку. Далее выкладываем яблоки и лук, аккуратно смешиваем не повредив яблочные кольца.
- Прогреваем 1 – 2 минуты и блюдо готово.
- Подаем блюдо к столу с картофельным пюре.
Приятного тебе аппетита!