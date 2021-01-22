Полезно ли есть печень: развенчивает мифы нутрициолог Оля Дорош
Вокруг печени всегда бурлит много обсуждений и споров. Стоит ли употреблять ее и какая из нее польза – читайте в материале Smachno News.
Украинский нутрициолог Ольга Дорош развенчивает мифы о печени на своей странице в инстаграм. Девушка выложила 5 самых популярных утверждений, относительно субпродукта – печени и обосновала каждый из них.
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Вы, наверное, часто слышите от окружающих, что употребление печени не несет для организма человека никакой пользы, а наоборот причиняет ей вред. Ольга Дорош уверяет, что есть блюда из печени не только вкусно, но и полезно.
Развенчание мифов о печени
- Неужели печень полезна – это же орган детоксикации
Печень – орган через который действительно выводятся вредные вещества и токсины из организма, но дело в том, что она не задерживает их в себе. Печень разрушает токсины на молекулы, которые выходят из организма с калом.
Печень в разрезе
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Какая польза от употребления печени?
Печень очень полезна, в ней содержится много железа, витамины В12, В9 и А. В 100 граммах печени 16-22 граммов белка, который необходим для организма.
А медь, содержащаяся в печени отвечает за метаболизм и улучшает работу мозга.
- Как насчет холестерина в печени?
Нутрициолог утверждает, что холестерин быстрее "прыгнет" от употребления в пищу домашних котлет и сладостей, чем от яичных желтков и печени.
О жирах в субпродуктах, Ольга Дорош привела вот такой пример:
– 100 г печени курицы = 6,3 г жира; ⠀
– 100 г печени телячьей = 3,3 г жира; ⠀
– 100 г овсяного печенья = 14,4 г жира;
– 100 г пельменей = 12,4 г жиру. ⠀
Здоровий организм производит холестерин сам. Но когда вы едите продукты с высоким содержанием холестерина, в организме вырабатывается его меньше, чтобы удержать равновесие, – прокомментировала Ольга Дорош.
- С чем употреблять печень?
Ольга Дорош советует употреблять печень с продуктами, богатыми витамином С, то есть перцем чили, желтым болгарским перцем, сливой, тимьяном, петрушкой, горчичным шпинатом, капустой, брокколи, брюссельской капустой и вишней.
Из ягод можно приготовить вкусный конфитюр или желе в печеночный паштет, а из овощей сделать полезный гарнир.
- Что приготовить из печени и как есть?
Печень прекрасно подходит как тушеной, так и жареной, и отварной. Чаще всего мы привыкли готовить из печени паштеты, печеночные торты и жарить ее к картофелю. Кроме этих известных и привычных нам блюд из печени можна готовить вкусные муссы, тушить ее вместе с яблоками и цитрусовыми или готовить панкейки, как это и делает Оля Дорош.
Рецепт диетических печеночных панкейков от нутрициолога Ольги Дорош
В 100 граммах печеночных панкейков – 151 ккал, 16,5 белка, 6,7 жиров и 6,0 углеводов.
Как приготовить панкейки из печени дома
- Печень очистите от жилок, помойте водой и замочите на 30-60 минут.
- Лук почистите от шелухи и измельчите.
- Измельчите печень в блендере до однородного состояния и соедините с остальными ингредиентами.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и жарьте печеночные панкейки без масла. Обжаривайте их с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита!
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