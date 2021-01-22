Вокруг печени всегда бурлит много обсуждений и споров. Стоит ли употреблять ее и какая из нее польза – читайте в материале Smachno News.

Украинский нутрициолог Ольга Дорош развенчивает мифы о печени на своей странице в инстаграм. Девушка выложила 5 самых популярных утверждений, относительно субпродукта – печени и обосновала каждый из них.

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Вы, наверное, часто слышите от окружающих, что употребление печени не несет для организма человека никакой пользы, а наоборот причиняет ей вред. Ольга Дорош уверяет, что есть блюда из печени не только вкусно, но и полезно.

Развенчание мифов о печени

Неужели печень полезна – это же орган детоксикации

Печень – орган через который действительно выводятся вредные вещества и токсины из организма, но дело в том, что она не задерживает их в себе. Печень разрушает токсины на молекулы, которые выходят из организма с калом.

Печень в разрезе

Какая польза от употребления печени?

Печень очень полезна, в ней содержится много железа, витамины В12, В9 и А. В 100 граммах печени 16-22 граммов белка, который необходим для организма.

А медь, содержащаяся в печени отвечает за метаболизм и улучшает работу мозга.

Как насчет холестерина в печени?

Нутрициолог утверждает, что холестерин быстрее "прыгнет" от употребления в пищу домашних котлет и сладостей, чем от яичных желтков и печени.

О жирах в субпродуктах, Ольга Дорош привела вот такой пример:

– 100 г печени курицы = 6,3 г жира; ⁣⁣ ⠀

– 100 г печени телячьей = 3,3 г жира; ⁣⁣ ⁣⁣⠀

– 100 г овсяного печенья = 14,4 г жира; ⁣⁣

– 100 г пельменей = 12,4 г жиру.⁣⁣ ⠀

⁣⁣Здоровий организм производит холестерин сам. Но когда вы едите продукты с высоким содержанием холестерина, в организме вырабатывается его меньше, чтобы удержать равновесие, – прокомментировала Ольга Дорош.

С чем употреблять печень?

Ольга Дорош советует употреблять печень с продуктами, богатыми витамином С, то есть перцем чили, желтым болгарским перцем, сливой, тимьяном, петрушкой, горчичным шпинатом, капустой, брокколи, брюссельской капустой и вишней.

Из ягод можно приготовить вкусный конфитюр или желе в печеночный паштет, а из овощей сделать полезный гарнир.

Что приготовить из печени и как есть?

Печень прекрасно подходит как тушеной, так и жареной, и отварной. Чаще всего мы привыкли готовить из печени паштеты, печеночные торты и жарить ее к картофелю. Кроме этих известных и привычных нам блюд из печени можна готовить вкусные муссы, тушить ее вместе с яблоками и цитрусовыми или готовить панкейки, как это и делает Оля Дорош.

Рецепт диетических печеночных панкейков от нутрициолога Ольги Дорош

В 100 граммах печеночных панкейков – 151 ккал, 16,5 белка, 6,7 жиров и 6,0 углеводов.

Ингредиенты:

– 450 г куриной печени

– 1 яйцо;

– 50 г с/з муки;

– зубчик чеснока;

– 1 луковица;

– 1 ч. л оливкового масла;

– специи на ваш вкус.

Как приготовить панкейки из печени дома