Навколо печінки завжди вирує багато обговорень та суперечок. Чи вартує вживати її та яка з неї користь – читайте в матеріалі Smachno News.

Українська нутриціологиня Ольга Дорош розвінчує міфи про печінку на своїй сторінці в інстаграм. Дівчина виклала 5 найпопулярніших тверджень, щодо субпродукту – печінки та обґрунтувала кожен з них.

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Ви, мабуть, частенько чуєте від оточення, що вживання печінки не несе для організму людини ніякої користі, а навпаки заподіює їй шкоду. Ольга Дорош запевняє, що їсти страви з печінки не тільки смачно, а ще й корисно.

​Розвінчання міфів про печінку

Невже печінка корисна – це ж орган детоксикації

Печінка – орган через який дійсно виводяться шкідливі речовини та токсини з організму, але діло в тому, що вона не затримує в собі. Печінка руйнує токсини до молекул, котрі виходять з організму з фекаліями.

Печінка в розрізі

Яка користь від вживання печінки?

Печінка надзвичайно корисна, в ній міститься багато заліза, вітаміни В12, В9 та А. У 100 грамах печінки 16-22 грамів білка, який потрібний для організму.

А мідь, що міститься в печінці відповідає за метаболізм та покращує роботу мозку.

Як щодо холестерину в печінці?

Нутриціологиня стверджує, що холестерин швидше "стрибне" від вживання в їжу домашніх котлет та солодощів, ніж від яєчних жовтків та печінки.

Щодо жирів у субпродукті, Ольга Дорош навела ось такий приклад:

– 100 г печінки курки = 6,3 г жиру;⁣⁣⠀

– 100 г печінки телячої = 3,3 г жиру;⁣⁣ ⁣⁣⠀

– 100 г вівсяного печива = 14,4 г жиру;⁣⁣

– 100 г пельменів = 12,4 г жиру.⁣⁣⠀

⁣⁣Здоровий організм виробляє сам холестерин. Але коли ви їсте продукти з високим вмістом холестерину, в організмі виробляється його менше, щоб утримати рівновагу‍, – прокоментувала Ольга Дорош.

З чим вживати печінку?

Ольга Дорош радить вживати печінку з продуктами, що багаті на вітамін С, тобто перцем чилі, жовтим болгарським перцем, сливою, чебрецем, петрушкою, гірчичним шпинатом, капустою, броколі, брюссельською капустою та вишнею.

З ягід можна приготувати смачний конфітюр або желе до печінкового паштету, а з овочів зробити корисний гарнір.

Що приготувати з печінки та як їсти?

Печінка чудово смакує як тушкованою, так і смаженою й відвареною. Найчастіше ми звикли готувати з печінки паштети, печінкові торти та смажити її до картоплі. Окрім цих відомих та звичних нам страв з печінки модна готувати смачні муси, тушкувати її разом із яблуками та цитрусовими або готувати панкейки, як це й робить Оля Дорош.

Рецепт дієтичних печінкових панкейків від нутриціологині Ольги Дорош

У 100 грамах печінкових панкейків – 151 ккал, 16,5 білка, 6,7 жирів та 6,0 вуглеводів.

Інгредієнти:

– 450 г курячої печінки;

– 1 яйце;

– 50 г ц/з борошна;

– зубчик часнику;

– 1 цибулина;

– 1 ч. л оливкової олії;

– спеції на ваш смак.

Як приготувати панкейки з печінки вдома

Печінку почистіть від жилок, помийте водою та замочіть на 30-60 хвилин. Цибулю почистіть від лушпиння та подрібніть. Подрібніть печінку в блендері до однорідного стану та з'єднайте із рештою інгредієнтів. Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям та смажте печінкові панкейки без олії. Обсмажуйте їх з обох сторін до готовності. Смачного!

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