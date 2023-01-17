Без яиц, муки и молока: особое печенье из двух ингредиентов
17 января 2023, 18:03Читати новину українською
Источник:smakosze
Печенье может стать хорошей идеей быстрого завтрака, полдника или вкусным приложением для горячих напитков, которое понравится всей семье. Десерт без муки очень легкий и диетический, так что точно понравится каждому.
Для приготовления печенья используйте спелые бананы. Такие плоды имеют интенсивный желтый цвет и чёрные точки на кожуре. Бананы должны быть мягкими, тогда они самые сладкие и полезные.
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Это базовый рецепт, в готовую массу можно добавить ванильный сахар, какао, мелко нарезанные изюм или сушеную клюкву.
Рецепт кунжутного печенья
Время: 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
- 2 спелых банана;
- 2 стакана кунжута.
Приготовление:
- Очистите бананы от кожуры и нарежьте их на меньшие кусочки. Затем взбейте в однородную массу.
- Переложите фрукты в миску. Добавьте 1 стакан семян кунжута и перемешайте ложкой, затем добавьте оставшуюся часть и снова тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень бумагой для выпечки.
- Зачерпните готовую массу ложкой и выложите на противень.
- Прижмите массу ложкой, чтобы печенье не расслаивалось под воздействием высокой температуры, выпекайте примерно 30 – 35 минут.
Попытайтесь немного недопекать ваше печенье. Извлеките его из духовки на 1 минуту раньше, благодаря такому трюку печенье получится мягким и рассыпчатым.
Снимите печенье с противня, как только оно застынет. В большинстве рецептов рекомендуется оставить его на 3 – 5 минут после извлечения из духовки, но это время на противне все еще есть время выпекания, поскольку лист еще горячий.