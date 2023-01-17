Для приготування печива використовуйте стиглі банани. Такі плоди мають інтенсивний жовтий колір і чорні точки на шкірці. Банани повинні бути м'якими, тоді вони найсолодші та корисні.
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Це базовий рецепт, у готову масу можна також додати ванільний цукор, какао, дрібно нарізані родзинки або сушену журавлину.
Рецепт кунжутного печива
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Корисний смаколик / Фото smakosze
Інгредієнти:
- 2 стиглих банани;
- 2 склянки кунжуту.
Приготування:
- Очистіть банани від шкірки та наріжте їх на менші шматочки. Потім збийте в однорідну масу.
- Перекладіть фрукти в миску. Додайте 1 склянку насіння кунжуту і перемішайте ложкою, потім додайте решту і знову ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, застеліть деко папером для випічки.
- Зачерпніть готову масу ложкою та викладіть на деко.
- Притисніть масу ложкою, щоб печиво не розшаровувалося під дією високої температури, випікайте приблизно 30 – 35 хвилин.