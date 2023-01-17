Для приготування печива використовуйте стиглі банани. Такі плоди мають інтенсивний жовтий колір і чорні точки на шкірці. Банани повинні бути м'якими, тоді вони найсолодші та корисні.

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Це базовий рецепт, у готову масу можна також додати ванільний цукор, какао, дрібно нарізані родзинки або сушену журавлину.

Рецепт кунжутного печива

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Корисний смаколик / Фото smakosze

Інгредієнти:

2 стиглих банани;

2 склянки кунжуту.

Приготування:

Очистіть банани від шкірки та наріжте їх на менші шматочки. Потім збийте в однорідну масу. Перекладіть фрукти в миску. Додайте 1 склянку насіння кунжуту і перемішайте ложкою, потім додайте решту і знову ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів, застеліть деко папером для випічки. Зачерпніть готову масу ложкою та викладіть на деко. Притисніть масу ложкою, щоб печиво не розшаровувалося під дією високої температури, випікайте приблизно 30 – 35 хвилин.

Як зберегти печиво м’яким

Спробуйте трохи недопікати ваше печиво. Вийміть його з духовки на 1 хвилину раніше, завдяки такому трюку печиво вийде м’яким та розсипчастим.



Зніміть печиво з дека, як тільки воно застигне. У більшості рецептів рекомендується залишити його на 3 – 5 хвилин після виймання з духовки, але цей час на деку все ще є часом випікання, оскільки лист ще гарячий.