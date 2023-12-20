В эти праздничные дни невозможно представить застолье без особенных сладких десертов. Печенье поможет создать незабываемую атмосферу радости и взаимной любви.

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Рецепт печенья

  • Время: 35 минут
  • Порций : 4

Такое ароматное / Фото kwestiasmaku

Приготовление:

  1. Муку, орехи и сахарную пудру сыпьте на кондитерскую доску.
  2. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и размельчите ингредиенты ножом на мелкую крошку.
  3. Добавить яйцо и замесить однородное тесто. Вымешивайте его около 5 минут, при необходимости посыпьте доску небольшим количеством муки.
  4. Поставьте тесто в холодильник на полчаса.
  5. Разрежьте тесто на кусочки и сформуйте из них шарики, затем жжение.
  6. Выложите на 2 противня, выстланные бумагой, и выпекайте каждый противень примерно 20 минут при 170 градусах.
  7. После выпечки обваляйте в сахарной пудре.