У ці святкові дні неможливо уявити собі застілля без особливих солодких десертів. Печиво допоможе створити незабутню атмосферу радості та взаємної любові.
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Рецепт печива
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Таке ароматне / Фото kwestiasmaku
Приготування:
- Борошно, горіхи та цукрову пудру висипте на кондитерську дошку.
- Додайте нарізане кубиками вершкове масло та подрібніть інгредієнти ножем на дрібну крихту.
- Додайте яйце та замісіть однорідне тісто. Вимішуйте його близько 5 хвилин, при необхідності посипте дошку невеликою кількістю борошна.
- Поставте тісто в холодильник на пів години.
- Розріжте тісто на шматочки і сформуйте з них кульки, потім печення.
- Викладіть на 2 дека, вистелені папером, і випікайте кожне деко приблизно 20 хвилин при 170 градусах.
- Після випічки обваляйте в цукровій пудрі.