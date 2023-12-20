Гости быстро сметут со стола: рецепт печенья на Рождество
20 декабря 2023, 06:29Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Рождество – это время, когда гармония тепла и взаимопонимания наполняет наши дома, а запах свежей выпечки способен пробуждать нежнейшие воспоминания.
В эти праздничные дни невозможно представить застолье без особенных сладких десертов. Печенье поможет создать незабываемую атмосферу радости и взаимной любви.
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Рецепт печенья
- Время: 35 минут
- Порций : 4
– 300 грамм муки;
– 200 грамм молотых грецких орехов;
– 120 грамм сахарной пудры;
– 200 грамм сливочного масла;
– 1 яйцо;
– сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
- Муку, орехи и сахарную пудру сыпьте на кондитерскую доску.
- Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и размельчите ингредиенты ножом на мелкую крошку.
- Добавить яйцо и замесить однородное тесто. Вымешивайте его около 5 минут, при необходимости посыпьте доску небольшим количеством муки.
- Поставьте тесто в холодильник на полчаса.
- Разрежьте тесто на кусочки и сформуйте из них шарики, затем жжение.
- Выложите на 2 противня, выстланные бумагой, и выпекайте каждый противень примерно 20 минут при 170 градусах.
- После выпечки обваляйте в сахарной пудре.