Хрустящее печенье, которое имеет интригующий горький привкус, приятно удивит не только тех, кто не может представить свою жизнь без кофе. Рецепт смогут повторить даже абсолютные новички в кулинарии, а для опытных хозяек он может показаться слишком легким. Но не торопитесь с выводами – вкус печенья вас точно поразит.
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Рецепт хрустящего печенья со вкусом кофе
Время: 25 минут
Порций: 4
Мечта кофеманов / Фото Canva
Ингредиенты:
- 300 грамм муки;
- 220 грамм размягченного сливочного масла;
- 100 грамм сахарной пудры;
- 2 столовые ложки растворимого гранулированного кофе;
- 1,5 чайной ложки ванильного экстракта;
- половина чайной ложки корицы (по желанию).
Приготовление:
- Масло взбиваем с сахаром до пышности. Затем медленно добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто (оно достаточно липкое, но добавлять больше муки не нужно).
- Из маленьких кусочков теста формируем печенье. Можно сделать шарик, а затем его приплюснуть.
- Выкладываем печенье на застеленный пергаментной бумагой противень. Можно делать промежутки маленькими – расти в духовке оно не будет.
- Выпекаем 15 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!