Хрустящее печенье, которое имеет интригующий горький привкус, приятно удивит не только тех, кто не может представить свою жизнь без кофе. Рецепт смогут повторить даже абсолютные новички в кулинарии, а для опытных хозяек он может показаться слишком легким. Но не торопитесь с выводами – вкус печенья вас точно поразит.

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Рецепт хрустящего печенья со вкусом кофе

Время: 25 минут

Порций: 4

Мечта кофеманов / Фото Canva

Ингредиенты:

  • 300 грамм муки;
  • 220 грамм размягченного сливочного масла;
  • 100 грамм сахарной пудры;
  • 2 столовые ложки растворимого гранулированного кофе;
  • 1,5 чайной ложки ванильного экстракта;
  • половина чайной ложки корицы (по желанию).

Приготовление:

  1. Масло взбиваем с сахаром до пышности. Затем медленно добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто (оно достаточно липкое, но добавлять больше муки не нужно).
  2. Из маленьких кусочков теста формируем печенье. Можно сделать шарик, а затем его приплюснуть.
  3. Выкладываем печенье на застеленный пергаментной бумагой противень. Можно делать промежутки маленькими – расти в духовке оно не будет.
  4. Выпекаем 15 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!