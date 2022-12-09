Хрустящее печенье, которое имеет интригующий горький привкус, приятно удивит не только тех, кто не может представить свою жизнь без кофе. Рецепт смогут повторить даже абсолютные новички в кулинарии, а для опытных хозяек он может показаться слишком легким. Но не торопитесь с выводами – вкус печенья вас точно поразит.

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Рецепт хрустящего печенья со вкусом кофе

Время: 25 минут

Порций: 4

Мечта кофеманов / Фото Canva

Ингредиенты:

300 грамм муки;

220 грамм размягченного сливочного масла;

100 грамм сахарной пудры;

2 столовые ложки растворимого гранулированного кофе;

1,5 чайной ложки ванильного экстракта;

половина чайной ложки корицы (по желанию).

Приготовление:

Масло взбиваем с сахаром до пышности. Затем медленно добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто (оно достаточно липкое, но добавлять больше муки не нужно). Из маленьких кусочков теста формируем печенье. Можно сделать шарик, а затем его приплюснуть. Выкладываем печенье на застеленный пергаментной бумагой противень. Можно делать промежутки маленькими – расти в духовке оно не будет. Выпекаем 15 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!