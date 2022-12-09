Хрустке печиво, яке має інтригуючий гіркий присмак, приємно здивує не лише тих, хто не може уявити свого життя без кави. Рецепт зможуть повторити навіть абсолютні новачки в кулінарії, а для досвідчених господинь він може здатися аж надто легким. Але не поспішайте з висновками – смак печива вас точно вразить.
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Рецепт хрусткого печива зі смаком кави
Час: 25 хвилин
Порцій: 4
Мрія кавоманів / Фото Canva
Інгредієнти:
- 300 грамів борошна;
- 220 грамів розм'якшеного вершкового масла;
- 100 грамів цукрової пудри;
- 2 столові ложки розчинної гранульованої кави;
- 1,5 чайної ложки ванільного екстракту;
- половина чайної ложки кориці (за бажанням).
Приготування:
- Масло збиваємо з цукром до пишності. Потім поволі додаємо усі інші інгредієнти та замішуємо тісто (воно доволі липке, але додавати більше борошна не потрібно).
- З маленьких шматочків тіста формуємо печиво. Можна зробити кулю, а потім її приплюснути.
- Викладаємо печиво на застелене пергаментним папером деко. Можна робити проміжки маленькими – рости у духовці воно не буде.
- Випікаємо 15 хвилин при 200 градусах.
Смачного!