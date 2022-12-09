Хрустке печиво, яке має інтригуючий гіркий присмак, приємно здивує не лише тих, хто не може уявити свого життя без кави. Рецепт зможуть повторити навіть абсолютні новачки в кулінарії, а для досвідчених господинь він може здатися аж надто легким. Але не поспішайте з висновками – смак печива вас точно вразить.

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Рецепт хрусткого печива зі смаком кави

Час: 25 хвилин

Порцій: 4

Мрія кавоманів / Фото Canva

Інгредієнти:

300 грамів борошна;

220 грамів розм'якшеного вершкового масла;

100 грамів цукрової пудри;

2 столові ложки розчинної гранульованої кави;

1,5 чайної ложки ванільного екстракту;

половина чайної ложки кориці (за бажанням).

Приготування:

Масло збиваємо з цукром до пишності. Потім поволі додаємо усі інші інгредієнти та замішуємо тісто (воно доволі липке, але додавати більше борошна не потрібно). З маленьких шматочків тіста формуємо печиво. Можна зробити кулю, а потім її приплюснути. Викладаємо печиво на застелене пергаментним папером деко. Можна робити проміжки маленькими – рости у духовці воно не буде. Випікаємо 15 хвилин при 200 градусах.

Смачного!