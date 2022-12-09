Это понравится не только кофеманам: готовим легкое печенье со вкусом кофе

Без печенья трудно представить любое уютное чаепитие или наслаждение кофе. Для него не всегда нужно много свободного времени и усилий, ведь существует множество простых рецептов, которые способны порадовать вкусом.

Хрустящее печенье, которое имеет интригующий горький привкус, приятно удивит не только тех, кто не может представить свою жизнь без кофе. Рецепт смогут повторить даже абсолютные новички в кулинарии, а для опытных хозяек он может показаться слишком легким. Но не торопитесь с выводами – вкус печенья вас точно поразит.

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Рецепт хрустящего печенья со вкусом кофе

Время: 25 минут

Порций: 4

Мечта кофеманов / Фото Canva

Ингредиенты:

300 грамм муки;

220 грамм размягченного сливочного масла;

100 грамм сахарной пудры;

2 столовые ложки растворимого гранулированного кофе;

1,5 чайной ложки ванильного экстракта;

половина чайной ложки корицы (по желанию).

Приготовление:

Масло взбиваем с сахаром до пышности. Затем медленно добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто (оно достаточно липкое, но добавлять больше муки не нужно). Из маленьких кусочков теста формируем печенье. Можно сделать шарик, а затем его приплюснуть. Выкладываем печенье на застеленный пергаментной бумагой противень. Можно делать промежутки маленькими – расти в духовке оно не будет. Выпекаем 15 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!