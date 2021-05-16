Печенье с грецкими орехами получается очень вкусным, сладким и нежным. Также в тесто можно добавить изюм или сухофрукты. Подавайте к чаю, кофе или с молоком.
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Рецепт печенья
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините мягкое сливочное масло с мукой, добавьте разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, сметану, желток, перемешайте. Замесите тесто, отправьте в холодильник на один час.
- Достаньте тесто из холодильника, оставьте при комнатной температуре.
- Орехи подсушите в духовке, оставьте для охлаждения, измельчите.
- Раскатайте тесто толщиной в один сантиметр, с помощью кулинарного кольца сформируйте печенье.
- В миске взбейте белок в пышную пену, смажьте печенье, присыпьте орехами.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 12-15 минут до золотистой корочки.
- Выложите на тарелку, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!