Печенье с грецкими орехами получается очень вкусным, сладким и нежным. Также в тесто можно добавить изюм или сухофрукты. Подавайте к чаю, кофе или с молоком.

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Рецепт печенья

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миске соедините мягкое сливочное масло с мукой, добавьте разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, сметану, желток, перемешайте. Замесите тесто, отправьте в холодильник на один час.
  3. Достаньте тесто из холодильника, оставьте при комнатной температуре.
  4. Орехи подсушите в духовке, оставьте для охлаждения, измельчите.
  5. Раскатайте тесто толщиной в один сантиметр, с помощью кулинарного кольца сформируйте печенье.
  6. В миске взбейте белок в пышную пену, смажьте печенье, присыпьте орехами.
  7. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 12-15 минут до золотистой корочки.
  8. Выложите на тарелку, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!