Печенье в Италии называют бискотти – "дважды запеченное". Традиционное миндальное печенье, родом из Тосканы называют кантучини. Это сухое печенье, которое готовят из муки, сахара, яиц, сливочного масла с добавлением миндаля, иногда – с шоколадом и сухофруктами. Обычно его подают к кофе, чаю или к вину.
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Рецепт печенья
Печенье подают к кофе / Фото Unsplash
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Апельсин помойте, натрите на крупной терке цедру.
- В миске взбейте до пышной пены 2 яйца с желтком, добавьте сахар, ванильный сахар, растопленное сливочное масло, разрыхлитель с мукой, щепотку соли, перемешайте.
- Орехи измельчите ножом, добавьте в тесто, перемешайте. Замесите тесто.
- Тесто разделите на две части, раскатайте полоски цилиндрической формы, смажьте взбитым белком.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, тесто выложите на противень, отправьте запекаться до румяной корочки в течение 15-20 минут.
- Достаньте из духовки, разрежьте вдоль на ломтики 1-1,5 сантиметра, выложите на противень, снова отправьте запекаться в течение 10-15 минут при температуре 160 градусов.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, выложите на тарелку. Приятного аппетита!