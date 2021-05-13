Печенье в Италии называют бискотти – "дважды запеченное". Традиционное миндальное печенье, родом из Тосканы называют кантучини. Это сухое печенье, которое готовят из муки, сахара, яиц, сливочного масла с добавлением миндаля, иногда – с шоколадом и сухофруктами. Обычно его подают к кофе, чаю или к вину.

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Рецепт печенья

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 250 граммов сахара;

– 150 граммов миндаля;

– 3 яйца;

– 1 апельсин (цедра);

– ванильный сахар;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– соль.

Печенье подают к кофе / Фото Unsplash