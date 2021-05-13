Печенье в Италии называют бискотти – "дважды запеченное". Традиционное миндальное печенье, родом из Тосканы называют кантучини. Это сухое печенье, которое готовят из муки, сахара, яиц, сливочного масла с добавлением миндаля, иногда – с шоколадом и сухофруктами. Обычно его подают к кофе, чаю или к вину.

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Рецепт печенья

Печенье подают к кофе / Фото Unsplash

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. Апельсин помойте, натрите на крупной терке цедру.
  3. В миске взбейте до пышной пены 2 яйца с желтком, добавьте сахар, ванильный сахар, растопленное сливочное масло, разрыхлитель с мукой, щепотку соли, перемешайте.
  4. Орехи измельчите ножом, добавьте в тесто, перемешайте. Замесите тесто.
  5. Тесто разделите на две части, раскатайте полоски цилиндрической формы, смажьте взбитым белком.
  6. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, тесто выложите на противень, отправьте запекаться до румяной корочки в течение 15-20 минут.
  7. Достаньте из духовки, разрежьте вдоль на ломтики 1-1,5 сантиметра, выложите на противень, снова отправьте запекаться в течение 10-15 минут при температуре 160 градусов.
  8. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, выложите на тарелку. Приятного аппетита!