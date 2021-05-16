Печиво з волоськими горіхами виходить дуже смачним, солодким і ніжним. Також до тіста можете додати родзинки або сухофрукти. Подавайте до чаю, кави або молока.
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Рецепт печива
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте м'яке вершкове масло з борошном, додайте розпушувач, цукор, ванільний цукор, сметану, жовток, перемішайте. Замісіть тісто, відправте у холодильник на одну годину.
- Дістаньте тісто з холодильника, залиште при кімнатній температурі.
- Горіхи підсушіть у духовці, залиште для охолодження, подрібніть.
- Розкатайте тісто товщиною в один сантиметр, за допомогою кулінарного кільця сформуйте печиво.
- У мисці збийте білок у пишну піну, змастіть печиво, присипте горіхами.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 12-15 хвилин до золотистої скоринки.
- Викладіть на тарілку, залиште для охолодження. Смачного!