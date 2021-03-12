Знаете, от чего не сможет отказаться Владимир Ярославский? Да, от шоколада и от всего, что с ним связано. Поэтому сегодня шеф-повар решил поделиться своим любимым рецептом домашних шоколадных конфет.

Согласитесь, что домашние конфеты не только вкуснее магазинных, а еще и полезнее, ведь вы готовите их без добавления химических добавок и стабилизаторов.

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Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом шоколадных конфет, которые он частенько готовит собственноручно дома.

Я очень люблю шоколад, поэтому сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных конфет. Они просто невероятны. А все потому, что я добавил туда один секретный ингредиент, – отметил шеф-повар.

Рецепт шоколадных конфет

Ингредиенты:

– 100 г черного шоколада 70%;

– 50 мл сливок 30-35%;

– 100 г соленой карамели;

– 12-15 мл виски.

Виски – мой секретный ингредиент, который придаст конфетам особый вкус. Я решил выбрать ирландский виски, потому что он имеет легкое послевкусие черного шоколада и насыщенный кофейный аромат, – прокомментировал Владимир Ярославский.