Рецепт шоколадных конфет с секретным ингредиентом от Владимира Ярославского
Знаете, от чего не сможет отказаться Владимир Ярославский? Да, от шоколада и от всего, что с ним связано. Поэтому сегодня шеф-повар решил поделиться своим любимым рецептом домашних шоколадных конфет.
Источник:Владимир Ярославский
Согласитесь, что домашние конфеты не только вкуснее магазинных, а еще и полезнее, ведь вы готовите их без добавления химических добавок и стабилизаторов.
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Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом шоколадных конфет, которые он частенько готовит собственноручно дома.
Я очень люблю шоколад, поэтому сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных конфет. Они просто невероятны. А все потому, что я добавил туда один секретный ингредиент, – отметил шеф-повар.
Рецепт шоколадных конфет
Виски – мой секретный ингредиент, который придаст конфетам особый вкус. Я решил выбрать ирландский виски, потому что он имеет легкое послевкусие черного шоколада и насыщенный кофейный аромат, – прокомментировал Владимир Ярославский.
- Прогрейте сливки на водяной бане, добавьте к ним шоколад и соленую карамель. Тщательно перемешайте ганаш венчиком.
- Готовую шоколадную массу разлейте по формочкам и оставьте остыть.
- Шоколадный ганаш загущается до 24 часов. Как только ганаш загустел и снова отправляйте в холод.
- Покройте конфеты какао или шоколадом.
- Хранить конфеты можно в холодильнике до 2-х недель. Приятного аппетита!
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