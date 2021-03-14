Смачне печиво з шоколадною крихтою та горіхами: домашній рецепт
Якщо хочете порадувати свою сім'ю і друзів чимось смачним до чаю. Приготуйте ароматне печиво з шоколадною крихтою та горіхами.
Джерело:24 канал
За цим рецептом ви легко зможете приготувати смачне печиво, яке сподобається всім. У тісто також додають родзинки, цукати або мигдальні пластівці.
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Рецепт печива
- Для приготування печива ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте масло з цукром, збийте міксером до однорідної консистенції.
- Окремо у мисці збийте яйце, додайте ванільний цукор, ретельно перемішайте.
- Шоколад, подрібніть ножем.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте розпушувач, яйце з ванільним цукром, шоколад, горіхи, перемішайте, замісіть тісто.
- Сформуйте кульки, залиште на 25 хвилин у холодильнику. Викладіть тісто, сформуйте печиво.
- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, вистеліть деко пергаментом, викладіть печиво, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин до готовності.
- Готове печиво викладіть на тарілку. Смачного!
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