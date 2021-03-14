Якщо хочете порадувати свою сім'ю і друзів чимось смачним до чаю. Приготуйте ароматне печиво з шоколадною крихтою та горіхами.

За цим рецептом ви легко зможете приготувати смачне печиво, яке сподобається всім. У тісто також додають родзинки, цукати або мигдальні пластівці.

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Рецепт печива

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 150 грамів вершкового масла 82%;

– 100 грамів цукру;

– 20 грамів ванільного цукру;

– розпушувач;

– 50 грамів шоколадної крихти;

– 50 грамів горіхів (на ваш смак);

– сіль.