Чтобы печенье с шоколадом было идеальным: советы от опытного шеф-повара

Зима – это пора вкусного печенья, лакомиться которым с горячими напитками любят абсолютно все. Чтобы домашнее печенье было фантастическим, нужно следовать лишь нескольким советам.

Печенье с шоколадом – настоящий хит зимнего сезона. Мать его под рукой – это всегда хорошая идея, оно дополнит перерыв на работе или придаст уюта домашней атмосфере. Алиса Фицджеральд, которая готовит печенье уже 15 лет, поделилась советами, которые пригодятся каждой хозяйке.

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Советы для идеального печенья с шоколадом

Первое, на что стоит внимание – это масло. Именно оно является ключом к успеху, поэтому следует выбирать качественный продукт. Это главный ингредиент, экономить на котором не следует.

Вкус зимних чаепитий / Фото Cookpad

Также желательно использовать свежую муку. Если в ней уже много кислорода, то разрыхлитель не подействует, и тогда объем лакомства может пострадать.

Масло нужно взбивать с сахаром, даже если этот процесс занимает время и усилия. Этот прием гарантирует равномерное распределение ингредиентов и насыщение масла воздухом, благодаря чему печенье будет нежным и хрупким.

В идеале тесту для печенья с шоколадом нужно отдохнуть 24 часа. Вкус будет глубже, а печенье – еще более нежным. Это очень простой лайфхак, о котором забывают из-за нехватки времени.

Когда дело дойдет до выпечки, проверьте печенье на несколько минут раньше, чем указано в рецепте. Это позволит урегулировать уровень твердости в соответствии с вашими предпочтениями.