Печиво з шоколадом – це справжній хіт зимового сезону. Мати його під рукою – це завжди гарна ідея, воно доповнить перерву на роботі або ж додасть затишку домашній атмосфері. Аліса Фіцджеральд, яка готує печиво вже 15 років, поділилася порадами, які стануть у пригоді кожній господині.

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Поради для ідеального печива з шоколадом

Перше, на що варто увагу – це масло. Саме воно є ключем до успіху, тож варто обирати якісний продукт. Це головний інгредієнт, економити на якому не варто.

Смак зимових чаювань / Фото Cookpad

Також бажано використовувати свіже борошно. Якщо в ньому вже багато кисню, то розпушувач не подіє, і тоді об'єм ласощів може постраждати.

Масло потрібно збивати з цукром, навіть якщо цей процес займає час та зусилля. Цей прийом гарантує рівномірний розподіл інгредієнтів та наситить масло повітрям, завдяки чому печиво буде ніжним та крихким.

В ідеалі тісту для печива з шоколадом потрібно дати відпочити 24 години. Смак буде глибшим, а печиво – ще ніжнішим. Це дуже простий лайфхак, про який забувають через брак часу.

Коли справа дійде до випічки, перевірте печиво на кілька хвилин раніше, ніж це вказано у рецепті. Це дозволить врегулювати рівень твердості відповідно до ваших вподобань.