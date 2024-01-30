Зимой так хочется полакомиться чем-нибудь сладеньким! Запеченные яблоки это отличный вариант, который способен добавить особого уюта домашней атмосфере. С чем их подать и как правильно готовить?

Интересно Как правильно жарить замороженную пищу: вы точно не знаете все детали

Рецепт печеных яблок

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм яблок

– 40 грамм меда

– 10 грамм корицы

– 20 грамм гвоздики

– 20 грамм сушеной клюквы

– 20 грамм миндаля.

Приготовление:

Яблоки помойте, обсушите, срежьте верхушки и удалите семена с основания. Внутрь каждого яблока положите клюкву и изюм. На сухофрукты выложите чайную ложку меда и посыпьте корицей. Миндаль поджарьте на сухой сковороде и мелко нашинкуйте. Уложите предварительно срезанную верхушку на начиненные яблоки и поместите их в форму для запекания. Запекайте яблоки примерно 20 – 30 минут при 180 градусах пока они не станут мягкими. Посыпьте миндальной посыпкой.

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