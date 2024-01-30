Зимой так хочется полакомиться чем-нибудь сладеньким! Запеченные яблоки это отличный вариант, который способен добавить особого уюта домашней атмосфере. С чем их подать и как правильно готовить?

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Рецепт печеных яблок

  • Время:40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Яблоки помойте, обсушите, срежьте верхушки и удалите семена с основания.
  2. Внутрь каждого яблока положите клюкву и изюм.
  3. На сухофрукты выложите чайную ложку меда и посыпьте корицей.
  4. Миндаль поджарьте на сухой сковороде и мелко нашинкуйте.
  5. Уложите предварительно срезанную верхушку на начиненные яблоки и поместите их в форму для запекания.
  6. Запекайте яблоки примерно 20 – 30 минут при 180 градусах пока они не станут мягкими.
  7. Посыпьте миндальной посыпкой.