Взимку так хочеться поласувати чимось солоденьким! Запечені яблука – це чудовий варіант, який здатен додати особливого затишку домашній атмосфері. З чим їх подати та як правильно готувати?
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Рецепт печених яблук
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Яблука помийте, обсушіть, зріжте верхівки і видаліть насіння з основи.
- Всередину кожного яблука покладіть журавлину і родзинки.
- На сухофрукти викладіть чайну ложку меду і посипте все корицею.
- Мигдаль підсмажте на сухій сковороді і дрібно наріжте.
- Покладіть попередньо зрізану верхівку на начинені яблука і помістіть їх у форму для запікання.
- Запікайте яблука приблизно 20 – 30 хвилин при 180 градусах, поки вони не стануть м'якими.
- Посипте мигдальною посипкою.