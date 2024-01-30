Взимку так хочеться поласувати чимось солоденьким! Запечені яблука – це чудовий варіант, який здатен додати особливого затишку домашній атмосфері. З чим їх подати та як правильно готувати?

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Рецепт печених яблук

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Яблука помийте, обсушіть, зріжте верхівки і видаліть насіння з основи.
  2. Всередину кожного яблука покладіть журавлину і родзинки.
  3. На сухофрукти викладіть чайну ложку меду і посипте все корицею.
  4. Мигдаль підсмажте на сухій сковороді і дрібно наріжте.
  5. Покладіть попередньо зрізану верхівку на начинені яблука і помістіть їх у форму для запікання.
  6. Запікайте яблука приблизно 20 – 30 хвилин при 180 градусах, поки вони не стануть м'якими.
  7. Посипте мигдальною посипкою.