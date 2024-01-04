Скористайтеся цим рецептом печінкових млинців. Начинка може бути будь-яка, однак в цьому переписі використовуються яйця та сир.

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Рецепт печінкових млинців

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів печінки;

– 200 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 0,5 склянки борошна;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець чорний мелений до смаку. Для начинки:

– 3 яйця;

– 300 грамів сиру;

– майонез та часник до смаку.

Приготування:

Перемеліть печінку на м'ясорубці разом із цибулею. Додайте яйця, молоко, сіль та перець. Постійно збиваючи вінчиком, всипте просіяне борошно до утворення тіста з консистенцією рідкої сметани. Процідіть тісто через сито, додайте олію і посмажте тоненькі млинчики на маленькій сковорідці. Готові млинці намажте майонезом з подрібненим часником і почергово посипте тертими вареними яйцями та сиром. Загорніть кожен рулетиком та подавайте до столу.

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