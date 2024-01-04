Скористайтеся цим рецептом печінкових млинців. Начинка може бути будь-яка, однак в цьому переписі використовуються яйця та сир.
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Рецепт печінкових млинців
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Перемеліть печінку на м'ясорубці разом із цибулею.
- Додайте яйця, молоко, сіль та перець.
- Постійно збиваючи вінчиком, всипте просіяне борошно до утворення тіста з консистенцією рідкої сметани.
- Процідіть тісто через сито, додайте олію і посмажте тоненькі млинчики на маленькій сковорідці.
- Готові млинці намажте майонезом з подрібненим часником і почергово посипте тертими вареними яйцями та сиром.
- Загорніть кожен рулетиком та подавайте до столу.