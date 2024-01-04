Скористайтеся цим рецептом печінкових млинців. Начинка може бути будь-яка, однак в цьому переписі використовуються яйця та сир.

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Рецепт печінкових млинців

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Перемеліть печінку на м'ясорубці разом із цибулею.
  2. Додайте яйця, молоко, сіль та перець.
  3. Постійно збиваючи вінчиком, всипте просіяне борошно до утворення тіста з консистенцією рідкої сметани.
  4. Процідіть тісто через сито, додайте олію і посмажте тоненькі млинчики на маленькій сковорідці.
  5. Готові млинці намажте майонезом з подрібненим часником і почергово посипте тертими вареними яйцями та сиром.
  6. Загорніть кожен рулетиком та подавайте до столу.