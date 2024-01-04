Лучше торта: как приготовить королевские печеночные блины к праздничному столу

4 января 2024, 18:55
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Источник:

Cookorama

Печеночный торт является частым гостем на украинских праздничных столах. Однако советуем попробовать приготовить из печени что-нибудь другое.

Воспользуйтесь этим рецептом печеночных блинчиков. Начинка может быть любой, однако в этой переписи используются яйца и сыр.

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Рецепт печеночных блинов

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 200 граммов печени;
– 200 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 0,5 стакана муки;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец черный молотый по вкусу.

Для начинки:
– 3 яйца;
– 300 граммов сыра;
– майонез и чеснок по вкусу.

Приготовление:

  1. Перемелите печень на мясорубке вместе с луком.
  2. Добавьте яйца, молоко, соль и перец.
  3. Постоянно взбивая венчиком, всыпьте просеянную муку до образования теста с консистенцией жидкой сметаны.
  4. Процедите тесто через сито, добавьте растительное масло и пожарьте тоненькие блинчики на маленькой сковородке.
  5. Готовые блины намажьте майонезом с измельченным чесноком и поочередно посыпьте тертыми вареными яйцами и сыром.
  6. Заверните каждый рулетиком и подавайте к столу.

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Автор: Ольга Котів