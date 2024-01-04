Лучше торта: как приготовить королевские печеночные блины к праздничному столу
4 января 2024, 18:55Читати новину українською
Источник:Cookorama
Печеночный торт является частым гостем на украинских праздничных столах. Однако советуем попробовать приготовить из печени что-нибудь другое.
Воспользуйтесь этим рецептом печеночных блинчиков. Начинка может быть любой, однако в этой переписи используются яйца и сыр.
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Рецепт печеночных блинов
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов печени;
– 200 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 0,5 стакана муки;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец черный молотый по вкусу.
Для начинки:
– 3 яйца;
– 300 граммов сыра;
– майонез и чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Перемелите печень на мясорубке вместе с луком.
- Добавьте яйца, молоко, соль и перец.
- Постоянно взбивая венчиком, всыпьте просеянную муку до образования теста с консистенцией жидкой сметаны.
- Процедите тесто через сито, добавьте растительное масло и пожарьте тоненькие блинчики на маленькой сковородке.
- Готовые блины намажьте майонезом с измельченным чесноком и поочередно посыпьте тертыми вареными яйцами и сыром.
- Заверните каждый рулетиком и подавайте к столу.