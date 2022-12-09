Печеночные оладьи с секретным ингредиентом по рецепту кулинарки Елизаветы Глинской станут не только отменной закуской к обыденному столу, но и к праздничному.

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Печень для блюда можно выбирать любую, но нежнейшими они будут из куриной. Главным секретом удачных, сочных и сытных оладий из печени есть гречка. Именно ее Елизавета называет секретным ингредиентом.

Вы можете подавать их на стол как самостоятельное блюдо, а можно приготовить из них закуску: смажьте салатом из сырков и чеснока или добавьте майонеза и помидоров.

Рецепт печеночных оладий

Время: 35 минут

35 минут Порции: 20 – 25 штук

Ингредиенты:

– 150 граммов гречневой крупы;

– 300 миллилитров воды;

– 500 граммов печени;

– 2 репчатых лука;

– 1 средняя морковь;

– 2 куриных яйца;

– масло;

– соль.

Приготовление:

Отвариваем гречку в подсоленной воде до готовности.

Нарезаем лук и морковь средними кусочками. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Перебиваем в комбайне печень, гречку и морковь с луком до однородной массы.

Добавляем яйца, соль, черный молотый перец и перемешиваем.

Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла по несколько минут с каждой стороны, чтобы не пересушить оладьи.

После выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.

Подаем к столу горячими или охлажденными.

Пусть вкушает!