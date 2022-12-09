Печеночные оладьи с секретным ингредиентом по рецепту кулинарки Елизаветы Глинской станут не только отменной закуской к обыденному столу, но и к праздничному.

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Печень для блюда можно выбирать любую, но нежнейшими они будут из куриной. Главным секретом удачных, сочных и сытных оладий из печени есть гречка. Именно ее Елизавета называет секретным ингредиентом.

Вы можете подавать их на стол как самостоятельное блюдо, а можно приготовить из них закуску: смажьте салатом из сырков и чеснока или добавьте майонеза и помидоров.

Рецепт печеночных оладий

  • Время: 35 минут
  • Порции: 20 – 25 штук

Приготовление:

  • Отвариваем гречку в подсоленной воде до готовности.
  • Нарезаем лук и морковь средними кусочками. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.
  • Перебиваем в комбайне печень, гречку и морковь с луком до однородной массы.
  • Добавляем яйца, соль, черный молотый перец и перемешиваем.
  • Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла по несколько минут с каждой стороны, чтобы не пересушить оладьи.
  • После выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
  • Подаем к столу горячими или охлажденными.

Пусть вкушает!