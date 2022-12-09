Печеночные оладьи с секретным ингредиентом по рецепту кулинарки Елизаветы Глинской станут не только отменной закуской к обыденному столу, но и к праздничному.
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Печень для блюда можно выбирать любую, но нежнейшими они будут из куриной. Главным секретом удачных, сочных и сытных оладий из печени есть гречка. Именно ее Елизавета называет секретным ингредиентом.
Вы можете подавать их на стол как самостоятельное блюдо, а можно приготовить из них закуску: смажьте салатом из сырков и чеснока или добавьте майонеза и помидоров.
Рецепт печеночных оладий
- Время: 35 минут
- Порции: 20 – 25 штук
Приготовление:
- Отвариваем гречку в подсоленной воде до готовности.
- Нарезаем лук и морковь средними кусочками. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Перебиваем в комбайне печень, гречку и морковь с луком до однородной массы.
- Добавляем яйца, соль, черный молотый перец и перемешиваем.
- Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла по несколько минут с каждой стороны, чтобы не пересушить оладьи.
- После выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
- Подаем к столу горячими или охлажденными.
Пусть вкушает!