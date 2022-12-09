Печінкові оладки з секретним інгредієнтом за рецептом кулінарки Єлизавети Глінської стануть не тільки чудовою закускою до буденного столу, а й до святкового.

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Печінку для страви можна обирати будь-яку, але найніжнішими вони будуть з курячої. Головним секретом вдалих, соковитих та ситних оладок з печінки є гречка. Саме її Єлизавета називає секретним інгредієнтом.

Ви можете подавати їх до столу, як самостійну страву, а можна приготувати з них закуску: змастіть салатом з сирків та часнику або додайте майонезу та помідорів.

Рецепт печінкових оладок

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 20 – 25 штук

Приготування:

  • Відварюємо гречку у підсоленій воді до готовності.
  • Нарізаємо цибулю та моркву середніми шматочками. Обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.
  • Перебиваємо в комбайні печінку, гречку та моркву з цибулею до однорідної маси.
  • Додаємо яйця, сіль, чорний мелений перець та перемішуємо.
  • Обсмажуємо на розігрітій пательні із додаванням олії по кілька хвилин з кожної сторони, щоб не пересушити оладки.
  • Після викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб увібрався зайвий жир.
  • Подаємо до столу гарячими або охолодженими.

Нехай смакує!