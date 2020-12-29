Как приготовить вкусный печеночный торт: три праздничных рецепта
Рецепты вкусного печеночного торта, который украсит любой праздничный стол.
SmachnoNews собрал для вас три рецепта печеночного торта, который вы с легкостью можете сделать дома. Для приготовления можно использовать телячью, говяжью, куриную или любую другую печень на ваш вкус.
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Торт печеночный
Торт печеночный
- Помойте печень, удалите пленку, измельчите в мясорубке.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте печень с молоком, яйцами, добавьте муку, соль, перец, подсолнечное масло, перемешайте.
- Почистите лук, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- На сковороде из теста, обжарьте блины.
- На тарелку выкладывайте друг за другом поджаренные блины, смажьте майонезом и выкладывайте слой лука, накрывая следующим, задекорируйте листьями петрушки.
Печеночный торт с морковью и луком
Печеночный торт с морковью и луком
- Помойте печень, удалите пленку, измельчите в мясорубке.
- Для приготовления теста просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте печень с молоком, яйцами, добавьте муку, соль, перец, подсолнечное масло, тщательно перемешайте.
- Почистите лук, морковь, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- На сковороде из теста, обжарьте блины.
- На тарелку выкладывайте друг за другом поджаренные блины, смажьте майонезом и выкладывайте слой лука, моркови, накрывая следующим, задекорируйте листьями петрушки.
Печеночный торт с грибами
Торт печеночный с грибами
- Помойте печень, удалите пленку, измельчите в мясорубке.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте печень с молоком, яйцами, добавьте муку, соль, перец, подсолнечное масло, перемешайте.
- Почистите лук, морковь, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- Отдельно тщательно помойте грибы, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- На сковороде из теста, обжарьте блины.
- На тарелку выкладывайте друг за другом поджаренные блины, смажьте майонезом и выкладывайте слой лука, моркови, грибов, накрывая следующим. На крупной терке натрите плавленый сыр и задекорируйте торт. Приятного аппетита!
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