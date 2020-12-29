Рецепты вкусного печеночного торта, который украсит любой праздничный стол.

SmachnoNews собрал для вас три рецепта печеночного торта, который вы с легкостью можете сделать дома. Для приготовления можно использовать телячью, говяжью, куриную или любую другую печень на ваш вкус.

Читайте также Новогодняя елка из шпинатных блинов: диетический рецепт

Торт печеночный

Торт печеночный

Ингредиенты:

– 500 г печени;

– 200 г лука;

– 4 яйца;

– 200 г молока;

– 250 г муки;

– 250 г майонеза;

– соль, перец.

– подсолнечное масло.

Помойте печень, удалите пленку, измельчите в мясорубке. Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте печень с молоком, яйцами, добавьте муку, соль, перец, подсолнечное масло, перемешайте. Почистите лук, обжарьте на сковороде до золотой корочки. На сковороде из теста, обжарьте блины. На тарелку выкладывайте друг за другом поджаренные блины, смажьте майонезом и выкладывайте слой лука, накрывая следующим, задекорируйте листьями петрушки.

Печеночный торт с морковью и луком

Печеночный торт с морковью и луком

Ингредиенты:

– 800 г печени;

– 200 г лука;

– 200 г моркови;

– 4 яйца;

– 200 г молока

– 250 г муки;

– 250 г майонеза;

– соль, перец;

– петрушка;

– подсолнечное масло.

Помойте печень, удалите пленку, измельчите в мясорубке. Для приготовления теста просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте печень с молоком, яйцами, добавьте муку, соль, перец, подсолнечное масло, тщательно перемешайте. Почистите лук, морковь, обжарьте на сковороде до золотой корочки. На сковороде из теста, обжарьте блины. На тарелку выкладывайте друг за другом поджаренные блины, смажьте майонезом и выкладывайте слой лука, моркови, накрывая следующим, задекорируйте листьями петрушки.

Печеночный торт с грибами

Торт печеночный с грибами

Ингредиенты:

– 800 г печени;

– 200 г лука;

– 200 г грибов (шампиньоны);

– 200 г моркови;

– 4 яйца;

– 50 г плавленого сыра;

– 200 г молока

– 250 г муки;

– 250 г майонеза;

– соль, перец;

– петрушка;

– подсолнечное масло.