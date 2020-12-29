Рецепти смачного печінкового торта, який прикрасить будь-який святковий стіл.

SmachnoNews зібрав для вас три рецепти печінкового торта, який ви з легкістю можете зробити вдома. Для приготування можна використовувати телячу, яловичу, курячу або будь-яку іншу печінку на ваш смак.

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Торт печінковий

Торт печінковий

Інгредієнти:

– 500 г печінки;

– 200 г цибулі;

– 4 яйця;

– 200 г молока;

– 250 г борошна;

– 250 г майонезу;

– сіль, перець.

– соняшникова олія.

Помийте печінку, видаліть плівку, подрібніть у м'ясорубці. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте печінку з молоком, яйцями, додайте борошно, сіль, перець, соняшникову олію, перемішайте. Почистіть цибулю, обсмажте на пательні до золотої скоринки. На пательні із тіста, обсмажте млинці. На тарілку викладайте один за одним підсмажені млинці, змастіть майонезом та викладайте шар цибулі, накриваючи наступним, задекоруйте листям петрушки.

Печінковий торт з морквою і цибулею

Печінковий торт з морквою і цибулею

Інгредієнти:

– 800 г печінки;

– 200 г цибулі;

– 200 г моркви;

– 4 яйця;

– 200 г молока;

– 250 г борошна;

– 250 г майонезу;

– сіль, перець;

– петрушка;

– соняшникова олія.

Помийте печінку, видаліть плівку, подрібніть у м'ясорубці. Для приготування тіста просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте печінку з молоком, яйцями, додайте борошно, сіль, перець, соняшникову олію, ретельно перемішайте. Почистіть цибулю, моркву, обсмажте на пательні до золотої скоринки. На пательні із тіста, обсмажте млинці. На тарілку викладайте один за одним підсмажені млинці, змастіть майонезом та викладайте шар цибулі, моркви, накриваючи наступним, задекоруйте листям петрушки.

Печінковий торт з грибами

Торт печінковий з грибами

Інгредієнти:

– 800 г печінки;

– 200 г цибулі;

– 200 г грибів (печериці);

– 200 г моркви;

– 4 яйця;

– 50 г плавленого сиру;

– 200 г молока;

– 250 г борошна;

– 250 г майонезу;

– сіль, перець;

– петрушка;

– соняшникова олія.