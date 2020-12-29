Як приготувати смачний печінковий торт: три святкові рецепти
Рецепти смачного печінкового торта, який прикрасить будь-який святковий стіл.
SmachnoNews зібрав для вас три рецепти печінкового торта, який ви з легкістю можете зробити вдома. Для приготування можна використовувати телячу, яловичу, курячу або будь-яку іншу печінку на ваш смак.
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Торт печінковий
Торт печінковий
- Помийте печінку, видаліть плівку, подрібніть у м'ясорубці.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте печінку з молоком, яйцями, додайте борошно, сіль, перець, соняшникову олію, перемішайте.
- Почистіть цибулю, обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- На пательні із тіста, обсмажте млинці.
- На тарілку викладайте один за одним підсмажені млинці, змастіть майонезом та викладайте шар цибулі, накриваючи наступним, задекоруйте листям петрушки.
Печінковий торт з морквою і цибулею
Печінковий торт з морквою і цибулею
- Помийте печінку, видаліть плівку, подрібніть у м'ясорубці.
- Для приготування тіста просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте печінку з молоком, яйцями, додайте борошно, сіль, перець, соняшникову олію, ретельно перемішайте.
- Почистіть цибулю, моркву, обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- На пательні із тіста, обсмажте млинці.
- На тарілку викладайте один за одним підсмажені млинці, змастіть майонезом та викладайте шар цибулі, моркви, накриваючи наступним, задекоруйте листям петрушки.
Печінковий торт з грибами
Торт печінковий з грибами
- Помийте печінку, видаліть плівку, подрібніть у м'ясорубці.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте печінку з молоком, яйцями, додайте борошно, сіль, перець, соняшникову олію, перемішайте.
- Почистіть цибулю, моркву, обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- Окремо ретельно помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- На пательні із тіста, обсмажте млинці.
- На тарілку викладайте один за одним підсмажені млинці, змастіть майонезом та викладайте шар цибулі, моркви, грибів, накриваючи наступним. На грубій тертці натріть плавлений сир та задекоруйте торт. Смачного!
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