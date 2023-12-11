Вы готовили это неправильно: рецепт идеального печеночного торта на Новый год
Источник:Евгений Клопотенко
Печеночный торт многие украинцы знают еще с детства. Обычно начинку для него готовят из жареного лука и моркови, однако можно перемазать печеночные коржи только домашним майонезом – так быстрее и тоже вкусно.
Чтобы печеночные блины получились нежными, обязательно зачистите куриную печень от пленок и лишнего жира. Жарьте их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом и переворачивайте только тогда, когда будете видеть, что низ хорошо поджарился, иначе блинчик просто разорвется.
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Как приготовить печеночный торт из куриной печени
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты для печеночных блинов:
– 500 граммов куриной печени;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 150 миллилитров молока 2,5%;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 10 веточек укропа;
– соль и перец по вкусу.
Для домашнего майонеза нужно:
– 1 яйцо;
– 150 миллилитров подсолнечного масла;
– сок половины лимона;
– 1 столовая ложка горчицы.
Приготовление:
- Помойте в дуршлаге 500 граммов куриной печени и оставьте, чтобы вся жидкость стекла. При необходимости очистите от пленок и лишнего жира, после чего переложите в чашу блендера и перебейте до однородности.
- В измельченную печень добавьте 2 яйца, 150 миллилитров молока 2,5%, 2 столовые ложки подсолнечного масла и 3 столовые ложки пшеничной муки. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу и снова хорошо перебейте, чтобы не было комочков. Консистенция должна быть несколько гуще, чем блинное тесто.
- Разогрейте сковороду, смазанную подсолнечным маслом. Вылейте на нее небольшое количество печеночного теста. Блинчики должны быть толщиной примерно 0,5 сантиметра. Жарьте с обеих сторон и выкладывайте на доску или тарелку, чтобы охлаждались.
- В миску вбейте 1 яйцо, влейте половину сока лимона и добавьте 1 столовую ложку горчицы. Взбивайте блендером, вливая тонкой струйкой 150 миллилитров подсолнечного масла. В результате должен получиться густой домашний майонез.
- Охлажденные блины из печени смажьте слоями домашнего майонеза. Верхний тоже перемажьте и украсьте измельченными 10 веточками укропа.
- Поставьте печеночный торт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался. Затем нарежьте треугольными кусочками и подавайте на стол.