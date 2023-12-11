Щоб печінкові млинці вийшли ніжними, обов'язково зачистьте курячу печінку від плівок та зайвого жиру. Смажте їх на розігрітій пательні з соняшниковою олією та перевертайте лише тоді, коли будете бачити, що низ добре підсмажився, інакше млинець просто розірветься.
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Як приготувати печінковий торт з курячої печінки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Помийте в друшляку 500 грамів курячої печінки та залиште, щоб вся рідина стекла. За потреби зачистьте від плівок та зайвого жиру, після чого перекладіть в чашу блендера та перебийте до однорідності.
- В подрібнену печінку додайте 2 яйця, 150 мілілітрів молока 2,5%, 2 столові ложки соняшникової олії та 3 столові ложки пшеничного борошна. Перемішайте, посоліть та поперчіть до смаку та знову добре перебийте, щоб не було грудочок. Консистенція має бути дещо густішою, ніж млинцеве тісто.
- Розігрійте пательню, змащену соняшниковою олією. Вилийте на неї невелику кількість печінкового тіста. Млинці мають бути завтовшки приблизно 0,5 сантиметра. Смажте з обох боків та викладайте на дошку чи тарілку, щоб охолоджувалися.
- Тим часом у миску вбийте 1 яйце, влийте половину соку лимона та додайте 1 столові ложку гірчиці. Збивайте блендером, вливаючи тонкою цівкою 150 мілілітрів соняшникової олії. У результаті має вийти густий домашній майонез.
- Охолоджені млинці з печінки змастіть шарами домашнього майонезу. Верхній теж перемажте та прикрасьте подрібненими 10 гілочками кропу.
- Поставте печінковий торт до холодильника мінімум на 2 години, щоб він просочився. Потім наріжте трикутними шматочками та подавайте до столу.