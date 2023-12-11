Щоб печінкові млинці вийшли ніжними, обов'язково зачистьте курячу печінку від плівок та зайвого жиру. Смажте їх на розігрітій пательні з соняшниковою олією та перевертайте лише тоді, коли будете бачити, що низ добре підсмажився, інакше млинець просто розірветься.

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Як приготувати печінковий торт з курячої печінки

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для печінкових млинців:

– 500 грамів курячої печінки;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки пшеничного борошна;

– 150 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 10 гілочок кропу;

– сіль та перець до смаку. Для домашнього майонезу треба:

– 1 яйце;

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

– сік половини лимона;

– 1 столова ложка гірчиці.

Приготування:

Помийте в друшляку 500 грамів курячої печінки та залиште, щоб вся рідина стекла. За потреби зачистьте від плівок та зайвого жиру, після чого перекладіть в чашу блендера та перебийте до однорідності. В подрібнену печінку додайте 2 яйця, 150 мілілітрів молока 2,5%, 2 столові ложки соняшникової олії та 3 столові ложки пшеничного борошна. Перемішайте, посоліть та поперчіть до смаку та знову добре перебийте, щоб не було грудочок. Консистенція має бути дещо густішою, ніж млинцеве тісто. Розігрійте пательню, змащену соняшниковою олією. Вилийте на неї невелику кількість печінкового тіста. Млинці мають бути завтовшки приблизно 0,5 сантиметра. Смажте з обох боків та викладайте на дошку чи тарілку, щоб охолоджувалися. Тим часом у миску вбийте 1 яйце, влийте половину соку лимона та додайте 1 столові ложку гірчиці. Збивайте блендером, вливаючи тонкою цівкою 150 мілілітрів соняшникової олії. У результаті має вийти густий домашній майонез. Охолоджені млинці з печінки змастіть шарами домашнього майонезу. Верхній теж перемажте та прикрасьте подрібненими 10 гілочками кропу. Поставте печінковий торт до холодильника мінімум на 2 години, щоб він просочився. Потім наріжте трикутними шматочками та подавайте до столу.

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