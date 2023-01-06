Печеночный торт всем знаком еще с детства, но в этот раз он будет несколько в другой интерпретации: с грибами и нежным сливочным крем-сыром.

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Подавайте его к любому столу: обыденному или праздничному. Он все равно подойдет, а его вкус удивит не одного гурмана.

Рецепт печеночного торта

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Предварительно очищаем куриную печень.
  • Все ингредиенты перебиваем в блендере до однородной массы без комочков.
  • На разогретой сковороде обжариваем тонкие листы для основания печеночного торта.

Приготовление:

  • Обжариваем мелко нарезанные грибы, добавляем лук, морковь и соль, тушим.
  • После этого крем-сыр, зелень, чеснок и перемешиваем.
  • Формируем торт, смазывая начинкой каждый слой.
  • Сверху натираем вареное яйцо и оставляем настояться на несколько часов.

Приятного тебе аппетита!