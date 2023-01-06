Печінковий торт всім знайомий ще з дитинства, але цього разу він буде дещо в іншій інтерпретації: з грибами та ніжним вершковим крем-сиром.

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Подавайте його до будь-якого столу: буденного чи святкового. Він однаково пасуватиме, а його смак здивує не одного гурмана.

Рецепт печінкового торта

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Попередньо очищаємо курячу печінку.
  • Всі інгредієнти перебиваємо у блендері до однорідної маси без грудочок.
  • На розігрітій сковорідці обсмажуємо тонкі листи для основи печінкового торта.

Приготування:

  • Обсмажуємо дрібно нарізані гриби, додаємо цибулю, моркву та сіль, тушкуємо.
  • Після того — крем-сир, зелень, часник та перемішуємо.
  • Формуємо торт, змащуючи начинкою кожен шар.
  • Зверху натираємо варене яйце і залишаємо настоятись на декілька годин.

Смачного!