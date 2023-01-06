Печінковий торт всім знайомий ще з дитинства, але цього разу він буде дещо в іншій інтерпретації: з грибами та ніжним вершковим крем-сиром.

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Подавайте його до будь-якого столу: буденного чи святкового. Він однаково пасуватиме, а його смак здивує не одного гурмана.

Рецепт печінкового торта

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 200 мілілітрів молока;

– 2 курячих яйця;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль.

Приготування:

Попередньо очищаємо курячу печінку.

Всі інгредієнти перебиваємо у блендері до однорідної маси без грудочок.

На розігрітій сковорідці обсмажуємо тонкі листи для основи печінкового торта.

Інгредієнти для начинки:

– крем-сир;

– цибуля;

– морква;

– гриби;

– часник;

– зелень.

Приготування:

Обсмажуємо дрібно нарізані гриби, додаємо цибулю, моркву та сіль, тушкуємо.

Після того — крем-сир, зелень, часник та перемішуємо.

Формуємо торт, змащуючи начинкою кожен шар.

Зверху натираємо варене яйце і залишаємо настоятись на декілька годин.

Смачного!