Печінковий торт всім знайомий ще з дитинства, але цього разу він буде дещо в іншій інтерпретації: з грибами та ніжним вершковим крем-сиром.
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Подавайте його до будь-якого столу: буденного чи святкового. Він однаково пасуватиме, а його смак здивує не одного гурмана.
Рецепт печінкового торта
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Попередньо очищаємо курячу печінку.
- Всі інгредієнти перебиваємо у блендері до однорідної маси без грудочок.
- На розігрітій сковорідці обсмажуємо тонкі листи для основи печінкового торта.
Приготування:
- Обсмажуємо дрібно нарізані гриби, додаємо цибулю, моркву та сіль, тушкуємо.
- Після того — крем-сир, зелень, часник та перемішуємо.
- Формуємо торт, змащуючи начинкою кожен шар.
- Зверху натираємо варене яйце і залишаємо настоятись на декілька годин.
Смачного!