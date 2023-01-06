Печеночный торт по праздникам: оригинальный рецепт с грибами

Если вы обожаете печеночный торт, но привычный рецепт с морковью и яйцом уже проелся – попробуйте его приготовить с грибами.

Печеночный торт всем знаком еще с детства, но в этот раз он будет несколько в другой интерпретации: с грибами и нежным сливочным крем-сыром.

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Подавайте его к любому столу: обыденному или праздничному. Он все равно подойдет, а его вкус удивит не одного гурмана.

Рецепт печеночного торта

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 500 граммов куриной печени;– 200 миллилитров молока;– 2 куриных яйца;– 3 столовые ложки муки;– соль.

Приготовление:

Предварительно очищаем куриную печень.

Все ингредиенты перебиваем в блендере до однородной массы без комочков.

На разогретой сковороде обжариваем тонкие листы для основания печеночного торта.

– крем-сыр;– лук;– морковь;– грибы;– чеснок;– зелень.

Приготовление:

Обжариваем мелко нарезанные грибы, добавляем лук, морковь и соль, тушим.

После этого крем-сыр, зелень, чеснок и перемешиваем.

Формируем торт, смазывая начинкой каждый слой.

Сверху натираем вареное яйцо и оставляем настояться на несколько часов.

Приятного тебе аппетита!