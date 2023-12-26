Свинину, запеченную с помидорами и сыром, можно подать как основное блюдо. Также ее можно порезать ломтиками, охладить и презентовать как закуску.

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Как вкусно запечь свинину на Новый год

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 1 томат;

– 50 граммов твердого сыра;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 1 чайная ложка зернистой горчицы;

– соль по вкусу;

– 0,5 чайной ложки специй;

– 10 граммов зелени.

Приготовление:

Помытое мясо положите в миску, добавьте соль, перец, специи, соевый соус и горчицу в зернах. Хорошо натрите кусок и оставьте мариноваться на 30 – 60 минут. Переложите мясо на доску и проделайте в нем надрезы шириной 1,5 – 2 сантиметра, не дорезая до конца 2 сантиметра. Положите его в форму для запекания. Помидор нарежьте кружочками, а творог – пластинками. В надрезы заложите кусочки помидоров и сыра. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1 час. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10 минут. Переложите готовое мясо на презентационную тарелку, порежьте порционно, украсьте зеленью и подавайте.

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