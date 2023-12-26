Свинину, запеченную с помидорами и сыром, можно подать как основное блюдо. Также ее можно порезать ломтиками, охладить и презентовать как закуску.
Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда
Как вкусно запечь свинину на Новый год
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помытое мясо положите в миску, добавьте соль, перец, специи, соевый соус и горчицу в зернах. Хорошо натрите кусок и оставьте мариноваться на 30 – 60 минут.
- Переложите мясо на доску и проделайте в нем надрезы шириной 1,5 – 2 сантиметра, не дорезая до конца 2 сантиметра. Положите его в форму для запекания.
- Помидор нарежьте кружочками, а творог – пластинками. В надрезы заложите кусочки помидоров и сыра.
- Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1 час. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10 минут.
- Переложите готовое мясо на презентационную тарелку, порежьте порционно, украсьте зеленью и подавайте.