Свинину, запеченную с помидорами и сыром, можно подать как основное блюдо. Также ее можно порезать ломтиками, охладить и презентовать как закуску.

Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда

Как вкусно запечь свинину на Новый год

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помытое мясо положите в миску, добавьте соль, перец, специи, соевый соус и горчицу в зернах. Хорошо натрите кусок и оставьте мариноваться на 30 – 60 минут.
  2. Переложите мясо на доску и проделайте в нем надрезы шириной 1,5 – 2 сантиметра, не дорезая до конца 2 сантиметра. Положите его в форму для запекания.
  3. Помидор нарежьте кружочками, а творог – пластинками. В надрезы заложите кусочки помидоров и сыра.
  4. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1 час. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10 минут.
  5. Переложите готовое мясо на презентационную тарелку, порежьте порционно, украсьте зеленью и подавайте.