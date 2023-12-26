Свинину, запечену з помідорами та сиром, цілком можна подати як основну страву. Також її можна нарізати скибочками, охолодити та презентувати як закуску.
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Як смачно запекти свинину на Новий рік
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помите м'ясо покладіть у миску, додайте сіль, перець, спеції, соєвий соус і гірчицю в зернах. Добре натріть шматок та залиште маринуватися на 30 – 60 хвилин.
- Перекладіть м'ясо на дошку й зробіть в ньому надрізи шириною 1,5 – 2 сантиметри, не дорізаючи до кінця 2 сантиметри. Покладіть його у форму для запікання.
- Помідор наріжте кружальцями, а сир – пластинками. В надрізи закладіть шматочки помідорів і сиру.
- Накрийте форму фольгою та поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин.
- Перекладіть готове м'ясо на презентаційну тарілку, наріжте порційно, прикрасьте зеленню та подавайте.