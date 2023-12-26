Свинину, запечену з помідорами та сиром, цілком можна подати як основну страву. Також її можна нарізати скибочками, охолодити та презентувати як закуску.

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Як смачно запекти свинину на Новий рік

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помите м'ясо покладіть у миску, додайте сіль, перець, спеції, соєвий соус і гірчицю в зернах. Добре натріть шматок та залиште маринуватися на 30 – 60 хвилин.
  2. Перекладіть м'ясо на дошку й зробіть в ньому надрізи шириною 1,5 – 2 сантиметри, не дорізаючи до кінця 2 сантиметри. Покладіть його у форму для запікання.
  3. Помідор наріжте кружальцями, а сир – пластинками. В надрізи закладіть шматочки помідорів і сиру.
  4. Накрийте форму фольгою та поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин.
  5. Перекладіть готове м'ясо на презентаційну тарілку, наріжте порційно, прикрасьте зеленню та подавайте.