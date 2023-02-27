Печеный батат с пармезаном – постное блюдо на обед или ужин
27 февраля 2023, 12:40Читати новину українською
Источник:Оксана Крецул
К сожалению, мы редко готовим из батата только потому, что не знаем как с ним обращаться. У нас есть рецепт, который раскроет все вкусы сладкого картофеля.
Печеный батат с пармезаном – отличный вариант для сытного постного обеда или ужина. К блюду можно дополнительно запечь еще немного шампиньонов, сладкого перца или других любимых овощей.
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Батат – сладкий картофель, который продается в больших супермаркетах. Ее вкус обладает легкой сладостью, которая точно понравится вам и нежным.
Рецепт запеченного батата с пармезаном
- Время: 50 минут
- Порции: 2 – 3
– 3 штуки батата;
– 100 граммов сыра пармезан;
– оливковое масло;
– соль;
– черный молотый перец;
– сладкая или копченая паприка;
– фольга.
Приготовление:
- Батат можно запекать как со шкуркой, так и без. Нарезаем его тонкими ломтиками, добавляем специи, растительное масло и часть сыра пармезан.
- Перемешиваем и выкладываем на противень покрытый пергаментом. Накрываем другим слоем фольги и запекаем 20 минут. Проверяем готовность. Максимальное время запекания батата в духовке 45 минут при 200 градусах, ведь разный вид батата запекается по-разному.
- Снимаем фольгу, посыпаем остальным сыром и запекаем еще 5 – 7 минут.
- Подаем с греческим йогуртом или гуакамоле.
Рецепт гуакамолеИнгредиенты:
– 1 авокадо;
– сок лимона;
– соль;
– лук;
– помидоры.
Приготовление:
- Для гуакамоле очищаем авокадо, разминаем вилкой.
- Добавляем специи и перемешиваем.
- Добавляем в авокадо лук, нарезанные помидоры и перемешиваем.
Приятного аппетита!