Печеный батат с пармезаном – постное блюдо на обед или ужин

К сожалению, мы редко готовим из батата только потому, что не знаем как с ним обращаться. У нас есть рецепт, который раскроет все вкусы сладкого картофеля.

Печеный батат с пармезаном – отличный вариант для сытного постного обеда или ужина. К блюду можно дополнительно запечь еще немного шампиньонов, сладкого перца или других любимых овощей.

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Батат – сладкий картофель, который продается в больших супермаркетах. Ее вкус обладает легкой сладостью, которая точно понравится вам и нежным.

Рецепт запеченного батата с пармезаном

Время: 50 минут

50 минут Порции: 2 – 3

– 3 штуки батата;– 100 граммов сыра пармезан;– оливковое масло;– соль;– черный молотый перец;– сладкая или копченая паприка;– фольга.

Приготовление:

Батат можно запекать как со шкуркой, так и без. Нарезаем его тонкими ломтиками, добавляем специи, растительное масло и часть сыра пармезан.

Перемешиваем и выкладываем на противень покрытый пергаментом. Накрываем другим слоем фольги и запекаем 20 минут. Проверяем готовность. Максимальное время запекания батата в духовке 45 минут при 200 градусах, ведь разный вид батата запекается по-разному.

Снимаем фольгу, посыпаем остальным сыром и запекаем еще 5 – 7 минут.

Подаем с греческим йогуртом или гуакамоле.

Рецепт гуакамоле

Ингредиенты:– 1 авокадо;– сок лимона;– соль;– лук;– помидоры.

Приготовление:

Для гуакамоле очищаем авокадо, разминаем вилкой.

Добавляем специи и перемешиваем.

Добавляем в авокадо лук, нарезанные помидоры и перемешиваем.

Приятного аппетита!