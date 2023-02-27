Печеный батат с пармезаном – отличный вариант для сытного постного обеда или ужина. К блюду можно дополнительно запечь еще немного шампиньонов, сладкого перца или других любимых овощей.

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Батат – сладкий картофель, который продается в больших супермаркетах. Ее вкус обладает легкой сладостью, которая точно понравится вам и нежным.

Рецепт запеченного батата с пармезаном

  • Время: 50 минут
  • Порции: 2 – 3

Приготовление:

  • Батат можно запекать как со шкуркой, так и без. Нарезаем его тонкими ломтиками, добавляем специи, растительное масло и часть сыра пармезан.
  • Перемешиваем и выкладываем на противень покрытый пергаментом. Накрываем другим слоем фольги и запекаем 20 минут. Проверяем готовность. Максимальное время запекания батата в духовке 45 минут при 200 градусах, ведь разный вид батата запекается по-разному.
  • Снимаем фольгу, посыпаем остальным сыром и запекаем еще 5 – 7 минут.
  • Подаем с греческим йогуртом или гуакамоле.

Рецепт гуакамоле

Приготовление:

  • Для гуакамоле очищаем авокадо, разминаем вилкой.
  • Добавляем специи и перемешиваем.
  • Добавляем в авокадо лук, нарезанные помидоры и перемешиваем.

Приятного аппетита!