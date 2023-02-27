Печений батат із пармезаном – чудовий варіант для ситного пісного обіду чи вечері. До страви можна додатково запекти ще трішки печериць, солодкого перцю чи інших улюблених овочів.

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Батат – солодка картопля, яка продається у великих супермаркетах. Її смак має легку солодкавість, яка точно сподобається вам та ніжним.

Рецепт запеченого батату з пармезаном

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– 3 штуки батату;

– 100 грамів сиру пармезан;

– оливкова олія;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– солодка або копчена паприка;

– фольга.

Приготування:

Батат можна запікати як зі шкіркою, так і без. Нарізаємо його тонкими скибками, додаємо спеції, олію та частину сиру пармезан.

Перемішуємо та викладаємо на деко вкрите пергаментом. Накриваємо іншим шаром фольги та запікаємо 20 хвилин. Перевіряємо на готовність. Максимальний час запікання батату у духовці 45 хвилин при 200 градусах, адже різний вид батату запікається по-різному.

Знімаємо фольгу, посипаємо рештою сиру та запікаємо ще 5 – 7 хвилин.

Подаємо із грецьким йогуртом або гуакамоле.

Рецепт гуакамоле

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– сік лимона;

– сіль;

– цибуля;

– помідори.

Приготування:

Для гуакамоле очищуємо авокадо, розминаємо виделкою.

Додаємо спецій та перемішуємо.

Додаємо до авокадо цибульку, нарізані помідорки та перемішуємо.

Смачного!