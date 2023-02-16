Запеченный картофель – один из самых простых гарниров, который с помощью специй и соусов можно превратить в настоящее произведение кулинарного искусства. Достичь этого результата или по крайней мере приблизиться к нему не сложно, стоит знать лишь несколько простых секретов, которыми пользуются опытные кулинары.

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Зелень и чеснок нужно добавлять в конце

Одна из наиболее распространенных ошибок – добавление зелени и чеснока вместе с приправами. В результате вкус блюда получается очень размытым и не оставляет особых впечатлений.

Универсальный гарнир или полноценное блюдо / Фото Pexels

Вначале нужны только соль, перец, специи и масло, все остальное – лишнее. Доверьтесь шеф-поварам и насладитесь ярким вкусом блюда.

Размер кусочков

Чтобы жареный картофель был хрустящим снаружи и нежным внутри, нужно правильно выбрать размер кусочков, на которые мы его нарезаем. Конечно, можно немного поколдовать с переключением температуры, но кому нужны лишние хлопоты?

Все же опытные кулинары склоняются к тому, что кусочки должны быть меньше, но не слишком мелкими, иначе блюдо будет сухим. В конце концов роль играет и сорт картофеля: некоторые корнеплоды остаются твердыми, как бы мы их ни нарезали.

Отварить перед запеканием

Прием, который не слишком популярен, а зря! Положите картофель в холодную воду, доведите до кипения и варите 15 минут. Это не требует много усилий, но точно приблизит результат к идеальному. Кроме того, время запекания автоматически сократится, поэтому если вы избегаете этого шага с мыслью о потере времени, то можете об этом больше не беспокоиться.