Запечена картопля – один із найпростіших гарнірів, який за допомогою спецій та соусів можна перетворити на справжній витвір кулінарного мистецтва. Досягнути цього результату або принаймні наблизитися до нього не складно, варто знати лише кілька простих секретів, якими користуються досвідчені кулінари.

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Зелень та часник потрібно додавати наприкінці

Одна з найбільш поширених помилок – додавання зелені та часнику разом з приправами. У результаті смак страви виходить дуже розмитим та не залишає по собі особливих вражень.

Універсальний гарнір або повноцінна страва / Фото Pexels

На початку потрібні лише сіль, перець, спеції та олія, усе решта – зайве. Довіртеся шеф-кухарям та насолодіться яскравим смаком страви.

Розмір шматочків

Аби смажена картопля була хрусткою ззовні та ніжною всередині, потрібно правильно обрати розмір шматочків, на які ми її нарізаємо. Звісно, можна трішки почаклувати з перемиканням температури, але кому потрібні зайві клопоти?

Все ж досвідчені кулінари схиляються до того, що шматочки повинні бути меншими, але не надто дрібними, інакше страва буде сухою. Зрештою, роль грає і сорт картоплі: деякі коренеплоди залишаються твердими, як би ми їх не нарізали.

Відварити перед запіканням

Прийом, який не надто популярний, а дарма! Покладіть картоплю у холодну воду, доведіть до кипіння та варіть 15 хвилин.

Це не забере багато зусиль, але точно наблизить результат до ідеального. Окрім того, час запікання автоматично скоротиться, тому якщо ви уникаєте цього кроку з думкою про гаяння часу, то можете про це більше не турбуватися.