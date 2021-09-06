В 1 выпуске реалити-шоу "Адская кухня" повара со всей страны будут бороться за главный приз проекта – 300 тысяч гривен и работу в ресторане Алекса Якутова "Публицист".

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Чтобы победить в реалити-шоу, кулинарам нужно пройти настоящий ад. 20-ку смельчаков ждет настоящая проверка в экстремальных условиях. Но сначала им нужно завоевать входной билет на релити-шоу.

Пройти ад, чтобы дойти до мечты

Найти его не так просто, нужно за 10 минут пройти по дорожке покрытой углем, дальше их ждет подвесной мост и все это в полумраке, над которым висят головы животных и куски мяса. Среди них и спрятаны заветные билеты.

Те кто не в состоянии выполнить задание от шефа могут подписать контракт и сразу попасть в шоу "Адская кухня". И они даже не знают кому продали свою душу!



Алекс Якутов и Сергей Середа / Фото Новый канал

Сергей Середа закрыл ворота на кухню реалити-шоу "Адская кухня" перед слишком медленными поварами, больше никто не попадет на нее без разрешения адского шефа – Алекса Якутова.

Теперь поварам придется жить по правилам Алекса Якутова. Определять команду победителя будут именно во время вечернего сервиса. Ведь только там становится понятно, кто вырос, а кто тянет команду вниз.

Участники, подписавшие контакт с шефом реалити-шоу "Адская кухня" должны вымыть всю кухню после испытания – это Александр Громлюк и Равшан Хамидов. А что же будет с двумя девушками, которые подписали дважды один и тот же "пропуск" на проект? Яна Беленко осталась с согласия команды. Цена участия в проекте "Адская кухня" – 5 баллов от оценки, которую они получат в следующем конкурсе. Кстати, по результатам этого испытания какая-то из команд получит кители, а другой их нужно будет еще завоевать.

Коронное блюдо от поваров

Перед первым испытанием, которое будет оцениваться шефом, Алекс Якутов познакомил поваров с Еленой Жаботинской – су-шефом женской команды, и Никитой Ефановым – су-шефом мужской команды. Они будут наставниками на "Адской кухне".

По правилам реалити-шоу "Адская кухня" поварам нужно приготовить свое фирменное блюдо, чтобы пройти переаттестацию у Алекса Якутова. Шеф специально предоставил участникам меньше продуктов, чем им нужно, чтобы проверить, умеют ли они договариваться и работать в команде. Полный хаос царил на кухне проекта, интересно, блюда участников будут такими же?

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Поскольку свое фирменное блюдо шеф-повар может приготовить с закрытыми глазами, Алекс Якутов остановил текущую работу кухни и запретил избранникам пробовать свои заготовки. Только договорившись с конкурентом, шеф-повар может дать ему попробовать блюдо и положиться на его вкусовые рецепторы и честность.

Сергей Симонович приготовил пасту с тунцом, его конкуренткой из женской команды была Анна Шеремет. Во время дегустации блюда Сергея шефом, Алекс Якутов выплюнул его в помойку, а повара заставил доесть его до конца. Парень не получил ни одного балла. А вот курица в лепешке от Анны понравилась шефу – она ​​получила 3 ​​балла для команды.

В паре Юра Диденко и Мария Гуд, парень получил 3 балла, а девушка только 1 балл. Екатерина Лавриненко и Равшан Хамидов аналогично предыдущим участникам заработали для команд 3 балла и 1 балл.



Участники женской команды / Фото Новый канал

Антон Белей не получил от шефа реалити-шоу "Адская кухня" ни одного балла, его блюдо Алекс Якутов выбросил в мусорник, а Карина Миргород бонусом получила 2 балла. Правда, шеф посоветовал девушке больше не готовить ему рыбу, ведь она ее просто "насилует".

1 балл и 2 балла получила пара: Иван Таран и Яна Беденко, а Светлана Ващук полностью испортила блюдо и не получила ни одного балла для команды. Станислав Попоня получил 1 балл за идею с куриным болом.

Алексадр Грамлюк и Инна Яцейко получили за свои блюда от шефа реалити-шоу "Адская кухня" 2 балла и 0 баллов за крем-суп.

Александр Горбаш подал Алексу Якутову полностью сырой стейк и не получил ни одного балла, а Ирина Охотник заработала 1 балл, в качестве поощрения.

Богдан Горносталь и Людмила Михайлова тоже не смогли поразить Алекса Якутова своими коронными блюдами, но у девушки были съедобные гребешки. Иванка Мальон не выдала свой десерт шефу реалити-шоу "Адская кухня", ведь он был полностью сырым.



Реалити-шоу "Адская кухня" / Фото Новый канал

Алекс Якутов решил подумать и вынести свой вердикт насчет команды победителя позже, ведь у него для поваров был еще один небольшой сюрприз.

В течение первого конкурса Алекс Якутов также проверял и гендерные стереотипы поваров. Он выделил три основных пункта и перевел их в баллы.

За организованность команд: женщины получили 4 балла, мужчины – 2 балла.

женщины получили 4 балла, мужчины – 2 балла. За помощь друг другу: женщины – 2 балла, мужчины – 1 балл.

женщины – 2 балла, мужчины – 1 балл. За мультизадачность: женщины – 2 балла, мужчины – 1 балл.

Со счетом 16:15 победу одержала женская команда, именно они первыми получат свои кители. Мужской команде, чтобы надеть кители нужно убрать всю кухню реалити-шоу "Адская кухня", разобрать продукты и разложить их для обеих команд. Также Алекс Якутов приказал мужчинам собрать обеим командам кровати, застелить их и расставить прикроватную мебель.

Проверка вкусовых рецепторов

Чтобы ускорить проверку участников, су-шефы "Адской кухни" подготовили следующую "адскую" задачу: команды ждали две больших мишени и миски с отходами.

Существует мнение, что у женщин больше развиты вкусовые рецепторы, чем у мужчин. Повара попарно будут подходить к шефу и пробовать блюдо с закрытыми глазами, в случае проигрыша – участник будет обстрелян продуктовыми отходами.

Если сырой желток повара отгадали, то сельдерей не угадал никто. Чтобы текстура продукта не была подсказкой для участников, все ингредиенты были в виде пюре. Игра продолжалась, пока все участники не прошли испытание.



Участники мужской команды / Фото Новый канал

По результатам второго испытания победу со счетом 5:6 получили мужчины. В результате, как подарок от шефа реалити-шоу "Адская кухня" команда победителей получила технологические карты всех блюд, а команда проигравших узнает каким будет наказание позже.

Званый ужин

Перед открытием главного ресторана реалити-шоу "Адская кухня" девушки должны сделать заготовки для обеих команд.

В ресторан реалити-шоу "Адская кухня" придут приглашенные гости, в надежде, что смогут попробовать изысканные блюда обеих команд и выставить им свои баллы за работу. К сожалению, из-за хаоса, сырых и испорченных блюд из-за неосмотрительности поваров реалити-шоу "Адская кухня", Алекс Якутов закрыл сначала кухню мужской команды, а впоследствии и женской. Неужели они думали, что адский шеф позволит им накормить гостей сырой пиццей?

За час обе команды должны определиться, кто понесет наказание за сорванный ужин и представить двух поваров перед Якутовым.



Участники мужской команды / Фото Новый канал

Александр Громлюк и Иван Таран попали в номинацию от мужчин по слепому жребию. Алекс Якутов был ошарашен таким выбором команды и решил пойти по их пути, чтобы выбрать того, кто покинет проект сразу. Он написал на бумажках имена и заставил самим вытянуть участника, который покинет кухню. Сам свое имя вытащил Иван Таран и покинул кухню реалити-шоу "Адская кухня" навсегда.

Анна Шеремет и Инна Яцейко в номинации от женской команды. Шеф реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов решил, что с женской команды домой не поедет никто. Ведь еще после закрытия женской кухни на званом ужине, Алекс Якутов отправил домой Иванну Мальон – девушка опять не смогла приготовить десерт, хотя она называет себя кондитером.

Безумный, первый прыжок в реалити-шоу "Адская кухня" повара уже сделали, какими будут их последующие испытания и конкурсы – смотрите в следующий понедельник!