У 1 випуску реаліті-шоу "Пекельна кухня" кухарі з усієї країни боротимуться за головний приз проєкту – 300 тисяч гривень та роботу у ресторані Алекса Якутова "Публіцист".

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Щоб перемогти у реаліті-шоу, кулінарам потрібно пройти справжнє пекло. На 20-ку відчайдухів чекає справжня перевірка в екстримальних умовах. Та спочатку їм потрібно вибороти вхідний квиток на реліті-шоу.

Пройти пекло, щоб дійти до мрії

Знайти його не так просто, потрібно за 10 хвилин пройти по доріжці вкритій вуглями, далі на них чекає підвісний міст і все це в напівтемряві, над якою висять голови тварин і шматки м'яса. Серед них і заховані омріяні квитки.

Ті хто незмозі виконати завдання від шефа можуть підписати контракт та одразу потрапити у шоу "Пекельна кухня". Та вони навіть не знають кому продали свою душу!



Алекс Якутов і Сергій Середа / Фото Новий канал

Сергій Середа закрив ворота на кухню реаліті-шоу "Пекельна кухня" перед надто повільними кухарями, більше ніхто не потрапить на неї без дозволу пекельного шефа – Алекса Якутова.

Відтепер кухарям доведеться жити за правилами Алекса Якутова. Визначати команду переможця будуть саме під час вечірнього сервісу. Адже тільки там стає зрозуміло, хто виріс, а хто тягне команду донизу.

Учасники, що підписали контакт з шефом реаліті-шоу "Пекельна кухня" повинні вимити всю кухню після випробування – це Олександр Громлюк та Равшан Хамідов. А що ж буде з двома дівчатами, які підписала двічі один і той самий "пропуск" на проєкт? Яна Беленко залишилася за згодою команди. Ціна участі в проєкті "Пекельна кухня" – 5 балів від оцінки, яку вони отримають в наступному конкурсі. До речі, за результатами цього випробування якась з команд отримає кителі, а іншій їх потрібно буде ще вибороти.

Коронна страва від кухарів

Перед першим випробуванням, яке буде оцінюватися шефом, Алекс Якутов познайомив кухарів з Оленою Жаботинською – су-шефом жіночої команди, та Микитою Єфановим – су-шефом чоловічої команди. Вони будуть наставниками на "Пекельній кухні".

За правилами реаліті-шоу "Пекельна кухня" кухарям потрібно приготувати свою фірмову страву, щоб пройти переатестацію в Алекса Якутова. Шеф спеціально надав учасникам менше продуктів, ніж їм потрібно, щоб перевірити, чи вміють вони домовлятися та працювати в команді. Повний хаос панував на кухні проєкту, цікаво, страви учасників будуть такими ж?

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Оскільки свою фірмову страву шеф-кухар може приготувати із закритими очима, Алекс Якутов зупинив поточну роботу кухні та заборонив обранцям куштувати свої заготовки. Тільки домовившись з конкурентом, шеф-кухар може дати йому скуштувати страву та покластися на його смакові рецептори і чесність.

Сергій Симонович приготував пасту з тунцем, його конкуренткою з жіночої команди була Ганна Шеремет. Під час дегустації страви Сергія шефом, Алекс Якутов виплюнув її у смітник, а кухаря заставив доїсти її до кінця. Хлопець не отримав жодного балу. А от курка у паляниці від Ганни сподобалася шефу – вона отримала 3 бали для команди.

У парі Юра Діденко і Марія Гуд, хлопець отримав 3 бали, а дівчина лише 1 бал. Катерина Лавриненко і Равшан Хамідов аналогічно попереднім учасникам заробили для команд 3 бали і 1 бал.



Учасники жіночої команди / Фото Новий канал

Антон Белей не отримав від шефа реаліті-шоу "Пекельна кухня" жодного балу, його страву Алекс Якутов викинув у смітник, а Карина Миргород бонусом отримала 2 бали. Щоправда, шеф порадив дівчині більше не готувати йому рибу, адже вона її просто "ґвалтує".

1 бал і 2 бали отримала пара: Іван Таран і Яна Беденко, а Світлана Ващук повністю зіпсував страву і не отримав жодного балу для команди. Станіслав Попоня отримала 1 бал за ідею з курячим болом.

Олексадр Грамлюк і Інна Яцейко отримали за свої страви від шефа реаліті-шоу "Пекельна кухня" 2 бали і 0 балів за крем-суп.

Олександр Горбаш подав Алексу Якутову повністю сирий стейк і не отримав жодного балу, а Ірина Охотник заробила 1 бал, як заохочення.

Богдан Горносталь і Людмила Михайлова теж не змогли вразити Алекса Якутова своїми коронними стравами, але хоч у дівчини були їстівні гребінці. Іванка Мальон не видала свій десерт шефу реаліті-шоу "Пекельна кухня", адже він був повністю сирий.



Реаліті-шоу "Пекельна кухня" / Фото Новий канал

Алекс Якутов вирішив подумати та винести свій вердикт пізніше щодо команди переможця пізніше, адже у нього для кухарів був ще один невеличкий сюрприз.

Впродовж першого конкурсу Алекс Якутов також перевіряв і гендерні стереотипи кухарів. Він виділив три основні пункти і перевів їх в бали.

За організованість команд: жінки отримали 4 бали, чоловіки – 2 бали.

команд: жінки отримали 4 бали, чоловіки – 2 бали. За допомогу один одному : жінки – 2 бали, чоловіки – 1 бал.

: жінки – 2 бали, чоловіки – 1 бал. За мультизадачність: жінки – 2 бали, чоловіки – 1 бал.

З рахунком 16:15 перемогу отримала жіноча команда, саме вони першими отримають свої кителі. Чоловічій команді, щоб одягнути кителі потрібно прибрати всю кухню реаліті-шоу "Пекельна кухня", розібрати продукти та розкласти їх для обох команд. Також Алекс Якутов наказав чоловікам зібрати обом командам ліжка, застелити їх та розставити приліжкові меблі.

Перевірка смакових рецепторів

Щоб пришвидшити перевірку учасників, су-шефи "Пекельної кухні" підготували наступне "пекельне" завдання: на команди чекали дві великі мішені та миски з відходами.

Існує думка, що в жінок більше розвинуті смакові рецептори, ніж в чоловіків. Кухарі попарно підходитимуть до шефа та куштуватимуть страву із закритими очима, вразі програшу – учасник буде обстріляний продуктовими відходами.

Якщо сирий жовток кухарі відгадали, то селеру не відгадав ніхто. Щоб текстура продукту не була підказкою для учасників, всі інгредієнти були у вигляді пюре. Гра продовжувалася, доки всі учасники не пройшли випробування.



Учасники чоловічої команди / Фото Новий канал

За результатом другого випробування перемогу з рахунком 5:6 отримали чоловіки. В результаті, як подарунок від шефа реаліті-шоу "Пекельна кухня" команда переможців отримала технологічні карти всіх страв, а команда переможених дізнається яким буде покарання згодом.

Звана вечеря

Перед відкриттям головного ресторану реаліті-шоу "Пекельна кухня" дівчата повинні зробити заготовки для обох команд.

У ресторан реаліті-шоу "Пекельна кухня" прийдуть запрошені гості, з надією, що зможуть скуштувати вишукані страви обох команд та виставити їм свої бали за роботу. На жаль, через хаос, сирі та зіпсовані страви через необачність кухарів реаліті-шоу "Пекельна кухня", Алекс Якутов закрив спочатку кухню чоловічої команди, а згодом і жіночої. Невже вони думали, що пекельний шеф дозволить їм нагодувати гостей сирою піцою?

За годину, обидві команди повинні визначитись, хто понесе покарання за зірвану вечерю і представити двох кухарів перед Якутовим.



Учасники чоловічої команди / Фото Новий канал

Олександр Громлюк та Іван Таран потрапили в номінацію від чоловіків за сліпим жеребкуванням. Алекс Якутов був ошелешений таким вибором команди і вирішив піти їхнім шляхом, щоб обрати того хто покине проєкт одразу. Він написав на папірцях їхні імена та заставив самим витягнути учасника, який покине кухню. Сам своє ім'я витягнув Іван Таран та покинув кухню реаліті-шоу "Пекельна кухня" назавжди.

Ганна Шеремет та Інна Яцейко в номінації від жіночої команди. Шеф реаліті-шоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов вирішив, що з жіночої команди додому не поїде ніхто. Адже ще після закриття жіночої кухні на званій вечері, Алекс Якутов відправив додому Іванну Мальон – дівчина знову не змогла приготувати десерт, хоч вона називає себе кондитером.

Шалений, перший стрибок у реаліті-шоу "Пекельна кухня" кухарі вже зробили, яким будуть їхні наступні випробування та конкурси – дивіться наступного понеділка!