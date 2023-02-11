Идеальное для отдыха за книгой или сериалом: жареные палочки из моцареллы

Сырные палочки с излюбленным соусом способны украсить любые выходные. Это отличный снек, на приготовление которого уйдет очень мало времени.

Чтобы сырные палочки выглядели так же аппетитно, как в ресторане, вам следует перед жаркой во фритюрнице воспользоваться одним секретом – оставить их на 30 минут в морозилке. Благодаря этому они будут цельными.

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Рецепт сырных палочек из моцареллы

Время: до 30 минут

Порций: 3 – 4

Перекус, который всегда нравится / Фото Pixabay

Ингредиенты:

– 400 грамм твердой моцареллы;

– 2 столовые ложки муки;

– чайная ложка гранулированного чеснока;

– 1 яйцо;

– 40 грамм панировочных сухарей;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление: