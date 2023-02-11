Идеальное для отдыха за книгой или сериалом: жареные палочки из моцареллы
11 февраля 2023, 19:15Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Сырные палочки с излюбленным соусом способны украсить любые выходные. Это отличный снек, на приготовление которого уйдет очень мало времени.
Чтобы сырные палочки выглядели так же аппетитно, как в ресторане, вам следует перед жаркой во фритюрнице воспользоваться одним секретом – оставить их на 30 минут в морозилке. Благодаря этому они будут цельными.
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Рецепт сырных палочек из моцареллы
Время: до 30 минут
Порций: 3 – 4
Перекус, который всегда нравится / Фото Pixabay
Ингредиенты:
– 400 грамм твердой моцареллы;
– 2 столовые ложки муки;
– чайная ложка гранулированного чеснока;
– 1 яйцо;
– 40 грамм панировочных сухарей;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Моцареллу нарезаем полосками шириной 1,5 сантиметра, обсушиваем их бумагой.
- В неглубокой миске смешиваем муку и гранулированный чеснок.
- В другой миске взбиваем яйцо, солим и перчим.
- В третью тарелку высыпаем панировочные сухари.
- Обваливаем палочки дважды в муке и яйце. Убеждаемся, что нет пробелов, иначе сыр вытечет в растительное масло.
- Хорошо обваливаем палочки в панировочных сухарях.
- Кладем в морозилку на 30 минут.
- Жарим палочки во фритюре по несколько минут, чтобы их покрытие стало хрустящим.
- Подаем с любимым соусом.