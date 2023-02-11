Чтобы сырные палочки выглядели так же аппетитно, как в ресторане, вам следует перед жаркой во фритюрнице воспользоваться одним секретом – оставить их на 30 минут в морозилке. Благодаря этому они будут цельными.

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Рецепт сырных палочек из моцареллы

Время: до 30 минут

Порций: 3 – 4

Перекус, который всегда нравится / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Моцареллу нарезаем полосками шириной 1,5 сантиметра, обсушиваем их бумагой.
  2. В неглубокой миске смешиваем муку и гранулированный чеснок.
  3. В другой миске взбиваем яйцо, солим и перчим.
  4. В третью тарелку высыпаем панировочные сухари.
  5. Обваливаем палочки дважды в муке и яйце. Убеждаемся, что нет пробелов, иначе сыр вытечет в растительное масло.
  6. Хорошо обваливаем палочки в панировочных сухарях.
  7. Кладем в морозилку на 30 минут.
  8. Жарим палочки во фритюре по несколько минут, чтобы их покрытие стало хрустящим.
  9. Подаем с любимым соусом.