Чтобы сырные палочки выглядели так же аппетитно, как в ресторане, вам следует перед жаркой во фритюрнице воспользоваться одним секретом – оставить их на 30 минут в морозилке. Благодаря этому они будут цельными.
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Рецепт сырных палочек из моцареллы
Время: до 30 минут
Порций: 3 – 4
Перекус, который всегда нравится / Фото Pixabay
Приготовление:
- Моцареллу нарезаем полосками шириной 1,5 сантиметра, обсушиваем их бумагой.
- В неглубокой миске смешиваем муку и гранулированный чеснок.
- В другой миске взбиваем яйцо, солим и перчим.
- В третью тарелку высыпаем панировочные сухари.
- Обваливаем палочки дважды в муке и яйце. Убеждаемся, что нет пробелов, иначе сыр вытечет в растительное масло.
- Хорошо обваливаем палочки в панировочных сухарях.
- Кладем в морозилку на 30 минут.
- Жарим палочки во фритюре по несколько минут, чтобы их покрытие стало хрустящим.
- Подаем с любимым соусом.